https://sputnikarabic.ae/20221022/روسيا-تطور-راجمة-لاستخدامها-في-القطب-الشمالي-1069335469.html
روسيا تطور راجمة لاستخدامها في القطب الشمالي
روسيا تطور راجمة لاستخدامها في القطب الشمالي
أبلغ مصدر مطلع وكالة "سبوتنيك" أن روسيا تطور راجمة صواريخ لتسليح وحدات القطب الشمالي. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T04:34+0000
2022-10-22T04:34+0000
2022-10-22T04:34+0000
روسيا
رصد عسكري
القطب الشمالي
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وقال المصدر: " يتم تطوير راجمة استنادًا إلى جرار DT-30 ثنائي الوصلة لقوات القطب الشمالي. في الواقع، سيكون من طراز Gغراد أو تورنادو-جي على هيكل جديد يتمتع بقدرة واستقلالية عالية، ومناسب للاستخدام الظروف القاسية في أقصى الشمال".وأضاف أن الراجمة هي وسيلة فعالة لمكافحة أنواع مختلفة من الأهداف الأرضية، فضلا عن الهجمات البرمائية، حيث تسمح بإطلاق نيران كثيفة على مساحة كبيرة على وحدات العدو وقت الهبوط.في وقت سابق، تم تصميم إصدارات من أنظمة الصواريخ تور و بانتسير على أساس الجرارات ثنائية الوصلة لقوات القطب الشمالي. تم عرض هذه الآلات، على وجه الخصوص، في عروض النصر في الساحة الحمراء.وشار ألكسندر مويسيف، قائد الأسطول الشمالي الروسي، يوم الجمعة، إلى أنه لا توجد تحديات وتهديدات حقيقية للأمن الإقليمي في القطب الشمالي، لا يزال الوضع مستقرًا نسبيًا، لكن الاتجاهات السلبية تتزايد من الناحية العسكرية والسياسية.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, القطب الشمالي
روسيا, رصد عسكري, القطب الشمالي
روسيا تطور راجمة لاستخدامها في القطب الشمالي
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أبلغ مصدر مطلع وكالة "سبوتنيك" أن روسيا تطور راجمة صواريخ لتسليح وحدات القطب الشمالي.
وقال المصدر: " يتم تطوير راجمة استنادًا إلى جرار DT-30 ثنائي الوصلة لقوات القطب الشمالي. في الواقع، سيكون من طراز Gغراد أو تورنادو-جي على هيكل جديد يتمتع بقدرة واستقلالية عالية، ومناسب للاستخدام الظروف القاسية في أقصى الشمال".
وأضاف أن الراجمة هي وسيلة فعالة لمكافحة أنواع مختلفة من الأهداف الأرضية، فضلا عن الهجمات البرمائية، حيث تسمح بإطلاق نيران كثيفة على مساحة كبيرة على وحدات العدو وقت الهبوط.
في وقت سابق، تم تصميم إصدارات من أنظمة الصواريخ تور و بانتسير على أساس الجرارات ثنائية الوصلة لقوات القطب الشمالي. تم عرض هذه الآلات، على وجه الخصوص، في عروض النصر في الساحة الحمراء.
وشار ألكسندر مويسيف، قائد الأسطول الشمالي الروسي، يوم الجمعة، إلى أنه لا توجد تحديات وتهديدات حقيقية للأمن الإقليمي في القطب الشمالي، لا يزال الوضع مستقرًا نسبيًا، لكن الاتجاهات السلبية تتزايد من الناحية العسكرية والسياسية.