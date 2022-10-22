https://sputnikarabic.ae/20221022/مسؤول-يقول-إن-عون-والأسد-بحثا-ترسيم-الحدود-البحرية-المشتركة-بين-لبنان-وسوريا-1069351812.html
مسؤول يقول إن عون والأسد بحثا موضوع ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين لبنان وسوريا
مسؤول يقول إن عون والأسد بحثا موضوع ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين لبنان وسوريا
بحث الرئيس اللبناني، ميشال عون، ونظيره السوري بشار الأسد، اليوم السبت، ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين بلديهما. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T15:46+0000
2022-10-22T15:46+0000
2022-10-22T15:50+0000
روسيا
أخبار لبنان
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104545/21/1045452178_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_3c5215ad8f9b2be7e88a066d0f1766ad.jpg
وقال مسؤول لبناني لوكالة "رويترز"، إن "عون أبلغ الأسد أن لبنان حريص على بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم حدودهما البحرية الشمالية".وذكرت إذاعة "شام إف إم" السورية، أن "تفاصيل الترسيم لم تناقش بعد وأن الأسد اقترح إجراء محادثات مباشرة عبر وزارتي خارجية البلدين لنقاش ودراسة ملف ترسيم الحدود وحيثياته الفنية".وكان وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب، قد صرح في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن لبنان يدرك رغبة سوريا في ترسيم الحدود البحرية، ويمكن لروسيا أن تتوسط في ذلك.وكان مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أعلن أن "روسيا تستطيع لعب دور الوسيط في مسألة ترسيم الحدود البحرية السورية اللبنانية، في حال تطلب الأمر.وقال لافرينتيف: "بالنسبة للحدود اللبنانية السورية على وجه التحديد، نعم هناك طلب من الجانب اللبناني لنقدم الوساطة، وسنحاول بالطبع العمل في هذا الاتجاه".ونقلت "الشرق الأوسط" عن مصدر وزاري لبناني أن روسيا طلبت من سوريا الاتصال بلبنان من أجل إجراء ترسيم منطقة الحدود البحرية الشمالية التي تتراوح مساحتها بين 850 و900 كيلومتر.وأوضح المصدر أن طلب موسكو من دمشق الاتصال ببيروت لإجراء ترسيم المنطقة البحرية "يهدف إلى الاستثمار في تلك المنطقة، وقد أبلغت عن رغبتها في ذلك إلى كل من الدولتين المعنيتين: لبنان وسوريا".وكشف المصدر أن سوريا تجاوبت مع ما طلبته منها روسيا، بإرسال رسالة خطية إلى لبنان، تتضمن طلبًا رسميًا لإجراء ترسيم المنطقة الحدودية الشمالية مع لبنان، ووفق المصدر عينه، أرسلت الرسالة لترسيم "البلوكين" 1 و2.
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104545/21/1045452178_103:0:2367:1698_1920x0_80_0_0_5b4d5e3cbf7da1f5f9b995ac2f8fa8d6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم
روسيا, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم
مسؤول يقول إن عون والأسد بحثا موضوع ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين لبنان وسوريا
15:46 GMT 22.10.2022 (تم التحديث: 15:50 GMT 22.10.2022) تابعنا عبر
بحث الرئيس اللبناني، ميشال عون، ونظيره السوري بشار الأسد، اليوم السبت، ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين بلديهما.
وقال مسؤول لبناني لوكالة "رويترز"، إن "عون أبلغ الأسد أن لبنان حريص على بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم حدودهما البحرية الشمالية".
وذكرت إذاعة "شام إف إم" السورية، أن "تفاصيل الترسيم لم تناقش بعد وأن الأسد اقترح إجراء محادثات مباشرة عبر وزارتي خارجية البلدين لنقاش ودراسة ملف ترسيم الحدود وحيثياته الفنية".
وكان وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب، قد صرح في مقابلة مع "سبوتنيك
"، أن لبنان يدرك رغبة سوريا في ترسيم الحدود البحرية، ويمكن لروسيا أن تتوسط في ذلك.
وكان مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أعلن أن "روسيا تستطيع لعب دور الوسيط
في مسألة ترسيم الحدود البحرية السورية اللبنانية، في حال تطلب الأمر.
وقال لافرينتيف: "بالنسبة للحدود اللبنانية السورية على وجه التحديد، نعم هناك طلب من الجانب اللبناني لنقدم الوساطة، وسنحاول بالطبع العمل في هذا الاتجاه".
ونقلت "الشرق الأوسط" عن مصدر وزاري لبناني أن روسيا طلبت من سوريا الاتصال بلبنان من أجل إجراء ترسيم منطقة الحدود البحرية الشمالية التي تتراوح مساحتها بين 850 و900 كيلومتر.
وأوضح المصدر أن طلب موسكو من دمشق الاتصال ببيروت لإجراء ترسيم المنطقة البحرية "يهدف إلى الاستثمار في تلك المنطقة، وقد أبلغت عن رغبتها في ذلك إلى كل من الدولتين المعنيتين: لبنان وسوريا".
وكشف المصدر أن سوريا تجاوبت مع ما طلبته منها روسيا، بإرسال رسالة خطية إلى لبنان، تتضمن طلبًا رسميًا لإجراء ترسيم المنطقة الحدودية الشمالية مع لبنان، ووفق المصدر عينه، أرسلت الرسالة لترسيم "البلوكين" 1 و2.