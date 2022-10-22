https://sputnikarabic.ae/20221022/مسؤول-يقول-إن-عون-والأسد-بحثا-ترسيم-الحدود-البحرية-المشتركة-بين-لبنان-وسوريا-1069351812.html

مسؤول يقول إن عون والأسد بحثا موضوع ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين لبنان وسوريا

مسؤول يقول إن عون والأسد بحثا موضوع ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين لبنان وسوريا

بحث الرئيس اللبناني، ميشال عون، ونظيره السوري بشار الأسد، اليوم السبت، ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين بلديهما. 22.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-22T15:46+0000

2022-10-22T15:46+0000

2022-10-22T15:50+0000

روسيا

أخبار لبنان

أخبار سوريا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104545/21/1045452178_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_3c5215ad8f9b2be7e88a066d0f1766ad.jpg

وقال مسؤول لبناني لوكالة "رويترز"، إن "عون أبلغ الأسد أن لبنان حريص على بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم حدودهما البحرية الشمالية".وذكرت إذاعة "شام إف إم" السورية، أن "تفاصيل الترسيم لم تناقش بعد وأن الأسد اقترح إجراء محادثات مباشرة عبر وزارتي خارجية البلدين لنقاش ودراسة ملف ترسيم الحدود وحيثياته الفنية".وكان وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب، قد صرح في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن لبنان يدرك رغبة سوريا في ترسيم الحدود البحرية، ويمكن لروسيا أن تتوسط في ذلك.وكان مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أعلن أن "روسيا تستطيع لعب دور الوسيط في مسألة ترسيم الحدود البحرية السورية اللبنانية، في حال تطلب الأمر.وقال لافرينتيف: "بالنسبة للحدود اللبنانية السورية على وجه التحديد، نعم هناك طلب من الجانب اللبناني لنقدم الوساطة، وسنحاول بالطبع العمل في هذا الاتجاه".ونقلت "الشرق الأوسط" عن مصدر وزاري لبناني أن روسيا طلبت من سوريا الاتصال بلبنان من أجل إجراء ترسيم منطقة الحدود البحرية الشمالية التي تتراوح مساحتها بين 850 و900 كيلومتر.وأوضح المصدر أن طلب موسكو من دمشق الاتصال ببيروت لإجراء ترسيم المنطقة البحرية "يهدف إلى الاستثمار في تلك المنطقة، وقد أبلغت عن رغبتها في ذلك إلى كل من الدولتين المعنيتين: لبنان وسوريا".وكشف المصدر أن سوريا تجاوبت مع ما طلبته منها روسيا، بإرسال رسالة خطية إلى لبنان، تتضمن طلبًا رسميًا لإجراء ترسيم المنطقة الحدودية الشمالية مع لبنان، ووفق المصدر عينه، أرسلت الرسالة لترسيم "البلوكين" 1 و2.

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم