https://sputnikarabic.ae/20221022/مقتل-4-جنود-من-قوات-الانتقالي-الجنوبي-إثر-تفجير-آليتهم-العسكرية-في-اليمن-1069346971.html

مقتل 4 جنود من قوات "الانتقالي الجنوبي" إثر تفجير آليتهم العسكرية في اليمن

مقتل 4 جنود من قوات "الانتقالي الجنوبي" إثر تفجير آليتهم العسكرية في اليمن

قُتل أربعة جنود يمنيين، اليوم السبت، إثر تفجير استهدف آلية عسكرية في محافظة أبين جنوبي اليمن، يعتقد أن وراءه عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي. 22.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-22T13:22+0000

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القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية في محافظة أبين لوكالة "سبوتنيك"، إن عبوة ناسفة انفجرت بالتزامن مع مرور دورية عسكرية للواء الثالث بقوات الدعم والإسناد التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي [مطالب بانفصال جنوب اليمن]، على طريق فرعية في مدينة المحفِّد شمال شرقي أبين.وأضاف أن التفجير أسفر عن مقتل 4 كانوا على متن الدورية العسكرية التي دُمرت جراء الاستهداف.ويأتي التفجير بعد أيام من مقتل 4 جنود وإصابة اثنين آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة، في آلية عسكرية على مدخل مدينة المحفِّد الواقعة في الجهة الشمالية الشرقية لمحافظة أبين الساحلية.وفي الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلن المتحدث باسم قوات المجلس الانتقالي المقدم محمد النقيب، سيطرة القوات على مركز مديرية المحفِّد شمال شرقي أبين، خلال تنفيذها المرحلة الرابعة من عملية "سهام الشرق" التي أطلقتها قوات المجلس، أواخر آب/أغسطس الماضي، وتستهدف أوكار تنظيم القاعدة في محافظة أبين.وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين نشاطاً لتنظيم القاعدة وتشن عناصره بين الحين والآخر هجمات إرهابية على الجيش والأمن تخلف عادةً ضحايا من العسكريين، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات على أوكار التنظيم.وتصاعد حضور عناصر تنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، في مناطق عدة في اليمن، مع اندلاع النزاع في البلد العربي الذي يمزقه الصراع منذ 8 أعوام.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20220911/المجلس-الانتقالي-اليمني-يعلن-السيطرة-على-معسكر-لـالقاعدة-في-محافظة-أبين-1067608144.html

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