https://sputnikarabic.ae/20221022/ميدفيديف-يؤكد-أن-وضع-الأعضاء-الدائمين-في-مجلس-الأمن-يجب-ألا-يخضع-للمراجعة-1069342714.html
ميدفيديف يؤكد أن وضع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يجب ألا يخضع للمراجعة
ميدفيديف يؤكد أن وضع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يجب ألا يخضع للمراجعة
حذر نائب رئيس مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، دميتري ميدفيديف، من إعادة النظر في وضع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بما في ذلك حق النقض (الفيتو). وبحسبه... 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T10:47+0000
2022-10-22T10:47+0000
2022-10-22T10:47+0000
روسيا
ميدفيديف
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وشدد ميدفيديف على أن "وضع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ومؤسسي الأمم المتحدة - يجب ألا يخضع للمراجعة، بما في ذلك حقهم في النقض". وبحسب ميدفيديف، يمكن زيادة عدد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، لكن "صلاحياتهم يجب أن تكون مصونة".وحذر من أنه "وإلا فإن الأمم المتحدة ستواجه أزمة منهجية ونتيجة لذلك ستكرر المنظمة مصير عصبة الأمم التي انهارت".وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد قال، بعد بدء العملية الروسية الخاصة، إنه دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إلغاء حق روسيا في التصويت في مجلس الأمن. وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن كييف ستطلق إجراء يتعلق بما زعم أنه "مراجعة قانونية" للعضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.وتمتلك روسيا والصين وأمريكا وفرنسا وبريطانيا، مقاعد دائمة في مجلس الأمن الدولي، وتمتلك الدول الخمس هذه حق النقض "الفيتو".
ميدفيديف
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, ميدفيديف
ميدفيديف يؤكد أن وضع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يجب ألا يخضع للمراجعة
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حذر نائب رئيس مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، دميتري ميدفيديف، من إعادة النظر في وضع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بما في ذلك حق النقض (الفيتو). وبحسبه فإن المجلس سيواجه أزمة ومصير عصبة الأمم "الراحلة".
وشدد ميدفيديف على أن "وضع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ومؤسسي الأمم المتحدة - يجب ألا يخضع للمراجعة، بما في ذلك حقهم في النقض". وبحسب ميدفيديف، يمكن زيادة عدد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، لكن "صلاحياتهم يجب أن تكون مصونة".
وحذر من أنه "وإلا فإن الأمم المتحدة ستواجه أزمة منهجية ونتيجة لذلك ستكرر المنظمة مصير عصبة الأمم التي انهارت".
وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد قال، بعد بدء العملية الروسية الخاصة، إنه دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إلغاء حق روسيا في التصويت في مجلس الأمن. وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن كييف ستطلق إجراء يتعلق بما زعم أنه "مراجعة قانونية" للعضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.
وتمتلك روسيا والصين وأمريكا وفرنسا وبريطانيا، مقاعد دائمة في مجلس الأمن الدولي، وتمتلك الدول الخمس هذه حق النقض "الفيتو".