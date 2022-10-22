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ميلوني تؤدي اليمين الدستورية رئيسة لوزراء إيطاليا... فيديو
ميلوني تؤدي اليمين الدستورية رئيسة لوزراء إيطاليا... فيديو
أدت السياسية الإيطالية جيورجيا ميلوني زعيمة حزب "إخوة إيطاليا"، اليوم السبت، اليمين الدستورية كرئيسة لوزراء البلاد. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
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وبذلك تصبح ميلوني أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ إيطاليا.كما أدى وزراء حكومتها الجديدة اليمين أيضا أمام الرئيس الإيطالي سيرجيو ما تاريلا.ومن المقرر أن يسلم رئيس الوزراء المؤقت الحالي، ماريو دراغي مهامه إلى ميلوني، غدا الأحد، حيث من المتوقع أن تعقد الحكومة اجتماعها الأول.وما زال يتعين تأكيد حكومة ميلوني (45 عاماً)، من خلال تصويت ثقة، في البرلمان بمجلسيه، الذي طبقا لمراقبين، ربما يحدث، في أقرب وقت في بداية الأسبوع المقبل.يذكر أن حزب ميلوني قد حصل على أكبر عدد من الأصوات، في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، وحصل على أغلبية مطلقة في البرلمان.ولهذا السبب من غير المتوقع أن يكون التصويت عقبة أمام الحكومة الجديدة.
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إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن

ميلوني تؤدي اليمين الدستورية رئيسة لوزراء إيطاليا... فيديو

11:37 GMT 22.10.2022
© AFP 2022 / ANDREAS SOLAROزعيمة الحزب الإيطالي اليميني المتطرف "فراتيلي ديتاليا" (إخوان إيطاليا)، جورجيا ميلوني، تدلي بصوتها في مركز اقتراع بالانتخابات التشريعية، 25 سبتمبر/ أيلول 2022، روما، إيطاليا
زعيمة الحزب الإيطالي اليميني المتطرف فراتيلي ديتاليا (إخوان إيطاليا)، جورجيا ميلوني، تدلي بصوتها في مركز اقتراع بالانتخابات التشريعية، 25 سبتمبر/ أيلول 2022، روما، إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© AFP 2022 / ANDREAS SOLARO
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أدت السياسية الإيطالية جيورجيا ميلوني زعيمة حزب "إخوة إيطاليا"، اليوم السبت، اليمين الدستورية كرئيسة لوزراء البلاد.
وبذلك تصبح ميلوني أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ إيطاليا.
كما أدى وزراء حكومتها الجديدة اليمين أيضا أمام الرئيس الإيطالي سيرجيو ما تاريلا.
ومن المقرر أن يسلم رئيس الوزراء المؤقت الحالي، ماريو دراغي مهامه إلى ميلوني، غدا الأحد، حيث من المتوقع أن تعقد الحكومة اجتماعها الأول.
وما زال يتعين تأكيد حكومة ميلوني (45 عاماً)، من خلال تصويت ثقة، في البرلمان بمجلسيه، الذي طبقا لمراقبين، ربما يحدث، في أقرب وقت في بداية الأسبوع المقبل.
يذكر أن حزب ميلوني قد حصل على أكبر عدد من الأصوات، في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، وحصل على أغلبية مطلقة في البرلمان.
ولهذا السبب من غير المتوقع أن يكون التصويت عقبة أمام الحكومة الجديدة.
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