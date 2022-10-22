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https://sputnikarabic.ae/20221022/وزارة-الخارجية-الألمانية-تحث-مواطنيها-على-عدم-السفر-إلى-إيران-1069336705.html
وزارة الخارجية الألمانية تحث مواطنيها على عدم السفر إلى إيران
وزارة الخارجية الألمانية تحث مواطنيها على عدم السفر إلى إيران
دعت وزارة الخارجية الألمانية على موقعها الرسمي المواطنين الألمان إلى الامتناع عن السفر إلى إيران. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T06:05+0000
2022-10-22T06:05+0000
أخبار ألمانيا
إيران
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حذرت وزارة الخارجية الألمانية المواطنين الألمان من السفر إلى إيران، نظرا للخطر الحقيقي المتمثل في الاعتقال التعسفي والاستجواب والحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة.كما حذرت وزارة الخارجية الألمانية من أن المواطنين الذين يحملون الجنسيتين الألمانية والإيرانية معرضون للخطر بشكل خاص. وبحسب الموقع، فقد حدثت العديد من حالات الاعتقال التعسفي لمواطنين أجانب في إيران في الآونة الأخيرة.وكان قد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران، متهما طهران بمساعدة روسيا في العملية الخاصة في أوكرانيا. وفي وقت سابق، نفت إيران مزاعم توريد أسلحة لروسيا للعمليات القتالية في أوكرانيا.
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أخبار ألمانيا, إيران
أخبار ألمانيا, إيران

وزارة الخارجية الألمانية تحث مواطنيها على عدم السفر إلى إيران

06:05 GMT 22.10.2022
© flickr.com / Caribbعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© flickr.com / Caribb
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دعت وزارة الخارجية الألمانية على موقعها الرسمي المواطنين الألمان إلى الامتناع عن السفر إلى إيران.
حذرت وزارة الخارجية الألمانية المواطنين الألمان من السفر إلى إيران، نظرا للخطر الحقيقي المتمثل في الاعتقال التعسفي والاستجواب والحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة.
كما حذرت وزارة الخارجية الألمانية من أن المواطنين الذين يحملون الجنسيتين الألمانية والإيرانية معرضون للخطر بشكل خاص. وبحسب الموقع، فقد حدثت العديد من حالات الاعتقال التعسفي لمواطنين أجانب في إيران في الآونة الأخيرة.
وكان قد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران، متهما طهران بمساعدة روسيا في العملية الخاصة في أوكرانيا. وفي وقت سابق، نفت إيران مزاعم توريد أسلحة لروسيا للعمليات القتالية في أوكرانيا.
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