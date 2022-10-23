https://sputnikarabic.ae/20221023/اختراق-بريد-إلكتروني-تابع-لمنظمة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-1069376703.html
اختراق بريد إلكتروني تابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية
اختراق بريد إلكتروني تابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية
أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأحد، أن خادم البريد الإلكتروني التابع لإحدى شركاتها الفرعية تم اختراقه من دولة أجنبية. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
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وحسب وكالة أنباء فارس، ذكرت المنظمة في بيان أن اختراق نظام البريد الألكتروني في شركة إنتاج وتطوير الطاقة الذرية أدى إلى نشر بعض الرسائل الإلكترونية على الإنترنت.وأضاف البيان أن وحدة تكنولوجيا المعلومات في الشركة قامت في أقصر وقت ممكن مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.وأشار إلى أنه يتم حاليا دراسة الموضوع من مختلف الأبعاد وتقديم تقرير أولي إلى المسؤولين في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.وأكد البيان أن محتوى رسائل البريد الإلكتروني يحتوي على رسائل تقنية وتبادلات يومية عادية.
https://sputnikarabic.ae/20220926/رئيس-منظمة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-طهران-لا-تقوم-بأي-أنشطة-غير-معلنة-في-المجال-النووي-1068259372.html
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اختراق بريد إلكتروني تابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية
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أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأحد، أن خادم البريد الإلكتروني التابع لإحدى شركاتها الفرعية تم اختراقه من دولة أجنبية.
وحسب وكالة أنباء فارس، ذكرت
المنظمة في بيان أن اختراق نظام البريد الألكتروني في شركة إنتاج وتطوير الطاقة الذرية أدى إلى نشر بعض الرسائل الإلكترونية على الإنترنت.
وأضاف البيان أن وحدة تكنولوجيا المعلومات في الشركة قامت في أقصر وقت ممكن مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
وأشار إلى أنه يتم حاليا دراسة الموضوع من مختلف الأبعاد وتقديم تقرير أولي إلى المسؤولين في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
.
وأكد البيان أن محتوى رسائل البريد الإلكتروني يحتوي على رسائل تقنية وتبادلات يومية عادية.
كما أوضح أن الغرض من مثل هذه الجهود غير المشروعة هو جذب الانتباه وإثارة أجواء إعلامية وحرب نفسية، لافتا إلى أنها تفتقر لأي قيمة أخرى.