https://sputnikarabic.ae/20221023/الأمن-الوطني-العراقي-يعلن-القبض-على-9-إرهابيين-بينهم-قيادي-بارز-1069371266.html
الأمن الوطني العراقي يعلن القبض على 9 إرهابيين بينهم قيادي بارز
الأمن الوطني العراقي يعلن القبض على 9 إرهابيين بينهم قيادي بارز
أكد جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، أنه قام بالقبض على 9 إرهابيين في محافظة ديالى شرقي العاصمة بغداد. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T09:12+0000
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ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أكد جهاز الأمن الوطني العراقي أن أحد الإرهابيين الـ9 المقبوض عليهم كان قد فجر مرقداً دينياً.وقال البيان: "مفارز جهاز الأمن الوطني وبناءً على مذكرات قضائية تمكن من إلقاء القبض على 9 إرهابيين في مناطق متفرقة من محافظة ديالى، بينهم قيادي بارز شارك بعدد من العمليات الإرهابية من بينها تفجير أحد المراقد الدينية في المحافظة".وأكد أنه "تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراء العادل بحقهم".طالع أيضا: البرلمان العراقي ينتهي قريبا من قانوني المخابرات والأمن الوطني
https://sputnikarabic.ae/20220623/العراق-الأمن-الوطني-يتولى-مهمة-منع-تهريب-المشتقات-النفطية-1064074104.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
الأمن الوطني العراقي يعلن القبض على 9 إرهابيين بينهم قيادي بارز
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أكد جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، أنه قام بالقبض على 9 إرهابيين في محافظة ديالى شرقي العاصمة بغداد.
ووفقا لبيان نشرته
وكالة الأنباء العراقية، أكد جهاز الأمن الوطني العراقي أن أحد الإرهابيين الـ9 المقبوض عليهم كان قد فجر مرقداً دينياً.
وقال البيان: "مفارز جهاز الأمن الوطني
وبناءً على مذكرات قضائية تمكن من إلقاء القبض على 9 إرهابيين في مناطق متفرقة من محافظة ديالى، بينهم قيادي بارز شارك بعدد من العمليات الإرهابية من بينها تفجير أحد المراقد الدينية في المحافظة".
وأكد أنه "تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراء
العادل بحقهم".