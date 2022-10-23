https://sputnikarabic.ae/20221023/العراق-يعلن-القبض-على-12-متهما-بتجارة-الآثار-ويضبط-عشرات-القطع-1069389235.html
العراق يعلن القبض على 12 متهما بتجارة الآثار ويضبط عشرات القطع
العراق يعلن القبض على 12 متهما بتجارة الآثار ويضبط عشرات القطع
ألقت السلطات العراقية، اليوم الأحد، القبض على 12 متهما بالإتجار بالإثار في محافظات متفرقة وبحوزتهم عشرات القطع الأثرية. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T17:57+0000
2022-10-23T17:57+0000
2022-10-23T17:57+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وقالت وكالة الاستخبارات العراقية في بيان إنها "تمكنت من إلقاء القبض على 12 متهماً بتجارة وتهريب الآثار وضبط العشرات من القطع الأثرية تعود لعهود قديمة في محافظات مختلفة"، على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (واع).وأضافت أنها تلقت معلومات استخبارية دقيقة، نفذت انطلاقا منها "عمليات نوعية منفصلة لملاحقة عدد من المتهمين بتهريب وتجارة الآثار في محافظات بابل (وسط) وكربلاء والديوانية (جنوب) والأنبار (غرب).وبشكل تفصيلي، اعتقلت السلطات 4 أشخاص في الديوانية متهمين بتجارة وتهريب الآثار وعثر بحوزتهم 68 قطعة أثرية وسجلات ووثائق تعود لعهود قديمة.فيما تمكنت وكالة الاستخبارات من القبض على 3 متهمين في بابل وبحوزتهم قطعتان أثريتان، وعلى متهم بتجارة الآثار في محافظة الأنبار.وفي كربلاء، جرى إلقاء القبض على 4 متهمين بحوزتهم 13 قطعة أثرية قيمة، بحسب بيان وكالة الاستخبارات العراقية.وأعلن العراق العام الماضي، استعادة آلاف القطع الأثرية من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى كانت قد سرقت من مواقع تاريخية تعرضت للنبش والنهب قبل وبعد عام 2003.
https://sputnikarabic.ae/20210805/متحدث-خارجية-العراق-يكشف-عن-أثار-نفيسة-استردت-من-الولايات-المتحدة-الأمريكية-1049774886.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم
العراق يعلن القبض على 12 متهما بتجارة الآثار ويضبط عشرات القطع
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ألقت السلطات العراقية، اليوم الأحد، القبض على 12 متهما بالإتجار بالإثار في محافظات متفرقة وبحوزتهم عشرات القطع الأثرية.
وقالت وكالة الاستخبارات العراقية
في بيان إنها "تمكنت من إلقاء القبض على 12 متهماً بتجارة وتهريب الآثار وضبط العشرات من القطع الأثرية تعود لعهود قديمة في محافظات مختلفة"، على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (واع).
وأضافت أنها تلقت معلومات استخبارية دقيقة، نفذت انطلاقا منها "عمليات نوعية منفصلة لملاحقة عدد من المتهمين بتهريب وتجارة الآثار في محافظات بابل (وسط) وكربلاء والديوانية (جنوب) والأنبار (غرب).
وبشكل تفصيلي، اعتقلت السلطات 4 أشخاص في الديوانية متهمين بتجارة وتهريب الآثار
وعثر بحوزتهم 68 قطعة أثرية وسجلات ووثائق تعود لعهود قديمة.
فيما تمكنت وكالة الاستخبارات من القبض على 3 متهمين في بابل وبحوزتهم قطعتان أثريتان، وعلى متهم بتجارة الآثار في محافظة الأنبار.
وفي كربلاء، جرى إلقاء القبض على 4 متهمين بحوزتهم 13 قطعة أثرية قيمة، بحسب بيان وكالة الاستخبارات العراقية.
وأعلن العراق العام الماضي، استعادة آلاف القطع الأثرية
من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى كانت قد سرقت من مواقع تاريخية تعرضت للنبش والنهب قبل وبعد عام 2003.