https://sputnikarabic.ae/20221023/برلماني-روسي-يتهم-زيلينسكي-باقتياد-الغرب-إلى-حرب-عالمية-ثالثة-1069387548.html
برلماني روسي يتهم زيلينسكي باقتياد الغرب إلى حرب عالمية ثالثة
برلماني روسي يتهم زيلينسكي باقتياد الغرب إلى حرب عالمية ثالثة
اعتبر رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يجر العالم إلى اندلاع حرب عالمية ثانية بعد دعواته لضرب الكرملين. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T17:11+0000
2022-10-23T17:11+0000
2022-10-23T17:11+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب سلوتسكي عبر قناته على "تليغرام" اليوم الأحد: "يدفع الدمية زيلينسكي صراحة محرّكي الدمى الغربيين إلى حرب عالمية ثالثة، حيث دعا الغرب إلى "ضرب الكرملين إذا ضربت روسيا بانكوفا (المقر الرئاسي الأوكراني) في مقابلة مع قنوات تلفزيونية كندية".وأردف سلوتسكي: "أنا متأكد من أن الغرب يدرك ذلك جيدًا، يقول المزيد والمزيد من السياسيين بمن فيهم السياسيون الأمريكيون (حتى أوباما)، إنه لا ينبغي السماح بالتورط في صراع مباشر مع روسيا، وبدأت المزيد والمزيد من الانتقادات للدعم العسكري والمالي لأوكرانيا".ووصف سلوتسكي دعوات زيلينسكي بأنها "عذاب ونتيجة للصدمة من الوعي القادم بالفشل الوشيك للمشروع المناهض لروسيا".
https://sputnikarabic.ae/20221023/زيلينسكي-يدعو-العالم-إلى-شن-ضربة-على-الكرملين-1069371029.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
برلماني روسي يتهم زيلينسكي باقتياد الغرب إلى حرب عالمية ثالثة
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اعتبر رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يجر العالم إلى اندلاع حرب عالمية ثانية بعد دعواته لضرب الكرملين.
وكتب سلوتسكي عبر قناته على "تليغرام
" اليوم الأحد: "يدفع الدمية زيلينسكي صراحة محرّكي الدمى الغربيين إلى حرب عالمية ثالثة، حيث دعا الغرب إلى "ضرب الكرملين إذا ضربت روسيا بانكوفا (المقر الرئاسي الأوكراني) في مقابلة مع قنوات تلفزيونية كندية".
لن أطرح حتى أسئلة حول مدى كفاية الممثل الهزلي السابق (زيلينسكي)، ولكن ما مدى استعداد الغرب لضرب الكرملين وإغراق العالم في كارثة محتملة؟ أي اعتداء من جانب الدول الغربية على روسيا - قوة نووية - سوف يستتبع حتما ردا، وستكون هذه بالفعل مواجهة عسكرية حقيقية مع موسكو ستطلقها دول الناتو".
وأردف سلوتسكي: "أنا متأكد من أن الغرب يدرك ذلك جيدًا، يقول المزيد والمزيد من السياسيين بمن فيهم السياسيون الأمريكيون (حتى أوباما)، إنه لا ينبغي السماح بالتورط في صراع مباشر مع روسيا، وبدأت المزيد والمزيد من الانتقادات للدعم العسكري والمالي لأوكرانيا".
ووصف سلوتسكي دعوات زيلينسكي بأنها "عذاب ونتيجة للصدمة من الوعي القادم بالفشل الوشيك للمشروع المناهض لروسيا
".