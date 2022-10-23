عربي
وزير الدفاع الروسي يناقش مع نظيره الأمريكي الوضع في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20221023/برلماني-روسي-يتهم-زيلينسكي-باقتياد-الغرب-إلى-حرب-عالمية-ثالثة-1069387548.html
برلماني روسي يتهم زيلينسكي باقتياد الغرب إلى حرب عالمية ثالثة
برلماني روسي يتهم زيلينسكي باقتياد الغرب إلى حرب عالمية ثالثة
اعتبر رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يجر العالم إلى اندلاع حرب عالمية ثانية بعد دعواته لضرب الكرملين. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T17:11+0000
2022-10-23T17:11+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104038/46/1040384610_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_be2cea61af3f3e815faf01c7d1128d52.jpg
وكتب سلوتسكي عبر قناته على "تليغرام" اليوم الأحد: "يدفع الدمية زيلينسكي صراحة محرّكي الدمى الغربيين إلى حرب عالمية ثالثة، حيث دعا الغرب إلى "ضرب الكرملين إذا ضربت روسيا بانكوفا (المقر الرئاسي الأوكراني) في مقابلة مع قنوات تلفزيونية كندية".وأردف سلوتسكي: "أنا متأكد من أن الغرب يدرك ذلك جيدًا، يقول المزيد والمزيد من السياسيين بمن فيهم السياسيون الأمريكيون (حتى أوباما)، إنه لا ينبغي السماح بالتورط في صراع مباشر مع روسيا، وبدأت المزيد والمزيد من الانتقادات للدعم العسكري والمالي لأوكرانيا".ووصف سلوتسكي دعوات زيلينسكي بأنها "عذاب ونتيجة للصدمة من الوعي القادم بالفشل الوشيك للمشروع المناهض لروسيا".
https://sputnikarabic.ae/20221023/زيلينسكي-يدعو-العالم-إلى-شن-ضربة-على-الكرملين-1069371029.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104038/46/1040384610_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e8850dbe05b04a8d7bc4c63e0bd3bdd8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

برلماني روسي يتهم زيلينسكي باقتياد الغرب إلى حرب عالمية ثالثة

17:11 GMT 23.10.2022
© Sputnik . Grigoriy Sisoev / الانتقال إلى بنك الصورليونيد سلوتسكي
ليونيد سلوتسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© Sputnik . Grigoriy Sisoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
اعتبر رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يجر العالم إلى اندلاع حرب عالمية ثانية بعد دعواته لضرب الكرملين.
وكتب سلوتسكي عبر قناته على "تليغرام" اليوم الأحد: "يدفع الدمية زيلينسكي صراحة محرّكي الدمى الغربيين إلى حرب عالمية ثالثة، حيث دعا الغرب إلى "ضرب الكرملين إذا ضربت روسيا بانكوفا (المقر الرئاسي الأوكراني) في مقابلة مع قنوات تلفزيونية كندية".
لن أطرح حتى أسئلة حول مدى كفاية الممثل الهزلي السابق (زيلينسكي)، ولكن ما مدى استعداد الغرب لضرب الكرملين وإغراق العالم في كارثة محتملة؟ أي اعتداء من جانب الدول الغربية على روسيا - قوة نووية - سوف يستتبع حتما ردا، وستكون هذه بالفعل مواجهة عسكرية حقيقية مع موسكو ستطلقها دول الناتو".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
زيلينسكي يدعو العالم إلى شن ضربة على الكرملين
08:59 GMT
وأردف سلوتسكي: "أنا متأكد من أن الغرب يدرك ذلك جيدًا، يقول المزيد والمزيد من السياسيين بمن فيهم السياسيون الأمريكيون (حتى أوباما)، إنه لا ينبغي السماح بالتورط في صراع مباشر مع روسيا، وبدأت المزيد والمزيد من الانتقادات للدعم العسكري والمالي لأوكرانيا".
ووصف سلوتسكي دعوات زيلينسكي بأنها "عذاب ونتيجة للصدمة من الوعي القادم بالفشل الوشيك للمشروع المناهض لروسيا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала