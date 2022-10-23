https://sputnikarabic.ae/20221023/تحطم-طائرة-عسكرية-في-إيركوتسك-1069373593.html
تحطم طائرة عسكرية في إيركوتسك الروسية... فيديو
تحطم طائرة عسكرية في إيركوتسك الروسية... فيديو
أبلغ حاكم مقاطعة إيركوتسك الروسية، إيغور كوبزيس، أنه وفقًا للبيانات الأولية، في إيركوتسك، سقطت طائرة من طراز "سو" على منزل من طابقين. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T10:53+0000
2022-10-23T10:53+0000
2022-10-23T11:20+0000
روسيا
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وكتب الحاكم على "تلغرام": "وفقا للبيانات الأولية، في إيركوتسك -2، سقطت طائرة من طراز "سو" على منزل من طابقين. توجهت إلى مكان الحادث".ووفقًا لخدمات الطوارئ، وقع الحادث في منطقة نوفو لينينو.وأفادت وزارة الطوارئ في المنطقة بأن مقاتلة "سو-30" تحطمت في المدينة في القطاع الخاص خلال رحلة تجريبية، وتعمل وحدات الإطفاء والإنقاذ في مكان الحادث، ويتم تحديد المعلومات.وأكدت الوزارة أن مساحة الحريق بعد سقوط المقاتلة على منزل خشبي خاص من طابقين بلغت 200 متر مربع.ووفقا للوزارة، لقي الطياران حتفهما جراء سقوط المقاتلة. ولا يوجد ضحايا بين السكان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
تحطم طائرة عسكرية في إيركوتسك الروسية... فيديو
10:53 GMT 23.10.2022 (تم التحديث: 11:20 GMT 23.10.2022) تابعنا عبر
أبلغ حاكم مقاطعة إيركوتسك الروسية، إيغور كوبزيس، أنه وفقًا للبيانات الأولية، في إيركوتسك، سقطت طائرة من طراز "سو" على منزل من طابقين.
وكتب الحاكم على "تلغرام": "وفقا للبيانات الأولية، في إيركوتسك -2، سقطت طائرة من طراز "سو" على منزل من طابقين. توجهت إلى مكان الحادث".
ووفقًا لخدمات الطوارئ، وقع الحادث في منطقة نوفو لينينو.
وأفادت وزارة الطوارئ في المنطقة بأن مقاتلة "سو-30" تحطمت في المدينة في القطاع الخاص خلال رحلة تجريبية، وتعمل وحدات الإطفاء والإنقاذ في مكان الحادث، ويتم تحديد المعلومات.
وأكدت الوزارة أن مساحة الحريق بعد سقوط المقاتلة على منزل خشبي خاص من طابقين بلغت 200 متر مربع.
ووفقا للوزارة، لقي الطياران حتفهما جراء سقوط المقاتلة. ولا يوجد ضحايا بين السكان.