https://sputnikarabic.ae/20221023/تركيا-تعلن-ضبط-1043-قطعة-سلاح-شمالي-العراق-منذ-أبريل-1069378389.html
تركيا تعلن ضبط 1043 قطعة سلاح شمالي العراق منذ أبريل
تركيا تعلن ضبط 1043 قطعة سلاح شمالي العراق منذ أبريل
أعلن الجيش التركي ضبط 1043 قطعة سلاح لمسلحي حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في نطاق عمليات "المخلب-القفل" شمالي العراق منذ 17 أبريل/نيسان الماضي. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T12:53+0000
2022-10-23T12:53+0000
2022-10-23T12:53+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، بحسب وكالة "الأناضول".وقال البيان إن عملية "المخلب-القفل" منذ انطلاقها قبل 6 أشهر أحدثت ضربات موجعة بـ "الإرهابيين" شمالي العراق.وأوضح البيان أن من بين هذه الأسلحة: صاروخي إيغلا (SA-18)أرض جو محمول على الكتف، و40 قذيفة مضادة للدروع، و36 قذيفة هاون، و106 قاذفة آر بي جي، و22 قاذفة قنابل، و50 رشاش دوشكا، و31 بندقية قنص "زاغروس" و85 رشاش بي كي سي و519 بندقية كلاشينكوف، و79 بندقية إم-16 و73 بندقية قنص من طراز دراغونوف.وكانت أنقرة قد أطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.وتقدم العراق، في يوليو/ تموز الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي بمحافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221020/تركيا-تنفي-استخدام-الكيماوي-ضد-حزب-العمال-الكردستاني-1069281497.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم
تركيا تعلن ضبط 1043 قطعة سلاح شمالي العراق منذ أبريل
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أعلن الجيش التركي ضبط 1043 قطعة سلاح لمسلحي حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في نطاق عمليات "المخلب-القفل" شمالي العراق منذ 17 أبريل/نيسان الماضي.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال البيان إن عملية "المخلب-القفل" منذ انطلاقها قبل 6 أشهر أحدثت ضربات موجعة بـ "الإرهابيين" شمالي العراق.
وأوضح البيان أن من بين هذه الأسلحة: صاروخي إيغلا (SA-18)أرض جو محمول على الكتف، و40 قذيفة مضادة للدروع، و36 قذيفة هاون، و106 قاذفة آر بي جي، و22 قاذفة قنابل، و50 رشاش دوشكا، و31 بندقية قنص "زاغروس" و85 رشاش بي كي سي و519 بندقية كلاشينكوف، و79 بندقية إم-16 و73 بندقية قنص من طراز دراغونوف.
وكانت أنقرة قد أطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني
والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.
وتقدم العراق، في يوليو/ تموز الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي بمحافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.
وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.