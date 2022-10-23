https://sputnikarabic.ae/20221023/قناة-عبرية-تكشف-تفاصيل-اغتيال-قيادي-في-عرين-الأسود-فيديو-وصور-1069371861.html

قناة عبرية تكشف تفاصيل اغتيال قيادي في "عرين الأسود"... فيديو وصور

قناة عبرية تكشف تفاصيل اغتيال قيادي في "عرين الأسود"... فيديو وصور

كشفت قناة عبرية، صباح يوم الأحد، تفاصيل جديدة حول اغتيال الناشط الفلسطيني في مجموعة "عرين الأسود" في مدينة نابلس، تامر الكيلاني. 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T09:45+0000

2022-10-23T09:45+0000

2022-10-23T09:45+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بأن تامر الكيلاني الناشط في مجموعة "عرين الأسود" كان مسؤولا عن سلسلة من العمليات "الإرهابية" ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.وأكدت القناة العبرية أن الكيلاني البالغ من العمر 33 عاما، كان مسؤولا عن عملية إرسال الشاب الفلسطيني محمد ميناوي، الذي تم اعتقاله في ميدان الساعة في مدينة يافا بالسلاح والذخيرة خلال توجهه لتنفيذ عملية في تل أبيب.وذكرت أن تامر الكيلاني الذي اغتيل، فجر اليوم، يقف وراء عمليات إطلاق نار على قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة نابلس، كما سبق وخطط لعملية بعبوة ناسفة في محطة وقود في مستوطنة كدوميم وتم تحييدها.وفي وقت سابق من صباح اليوم، أوضحت وسائل إعلام فلسطينية مقتل شاب إثر انفجار داخلي أثناء الإعداد والتجهيز لمجموعات "عرين الأسود".وأشار إلى أن الشاب يدعى تامر كيلاني ولقي مصرعه بالبلدة القديمة في نابلس، وهو أحد مقاتلي مجموعة "عرين الأسود".وبرز اسم "عرين الأسود" خلال الأيام الأخيرة، على خلفية تنفيذ عناصرها العديد من عمليات إطلاق النار ضد القوات الإسرائيلية في الضفة.وظهرت المجموعة في نابلس شمالي الضفة، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، عبر عرض عسكري لعناصرها المنتمين لمختلف الفصائل الفلسطينية.وخلال عمليته العسكرية المعروفة باسم "كاسر الأمواج" تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل عدد من أفراد "عرين الأسود".

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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم العربي