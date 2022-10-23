https://sputnikarabic.ae/20221023/كوريا-الشمالية-تعلن-الرد-على-إطلاق-نار-من-قبل-جارتها-الجنوبية-1069393017.html
كوريا الشمالية تعلن الرد على إطلاق نار من قبل جارتها الجنوبية
كوريا الشمالية تعلن الرد على إطلاق نار من قبل جارتها الجنوبية
أعلنت كوريا الشمالية، أنها ردت على إطلاق نار من طرف جارتها الجنوبية بإطلاق نار من قاذفات القنابل. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T21:45+0000
2022-10-23T21:45+0000
2022-10-23T21:45+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103744/64/1037446452_0:178:3011:1871_1920x0_80_0_0_96e28ddbaa880184fa9e1841a5bb71e6.jpg
موسكو– سبوتنيك. وقالت الوكالة المركزية الكورية الرسمية "أعلنت كوريا الشمالية أنها بدأت إطلاق نار من قاذفات القنابل رداً على إطلاق نار تحذيري من كوريا الجنوبية".وأضافت أن كوريا الشمالية أطلقت 10 قذائف مدفعية قبالة ساحلها الغربي اليوم الاثنين ردا على طلقات تحذيرية لكوريا الجنوبية على زورق كوري شمالي عبر الحدود البحرية للكوريتين.وفي وقت سابق، قال جيش كوريا الجنوبية إنه أطلق طلقات تحذيرية بعد أن عبرت سفينة كورية شمالية الحدود البحرية بين الكوريتين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.وقالت هيئة الأركان المشتركة في الجنوب إنها أعادت سفينة تجارية كورية شمالية عبرت خط الحدود الشمالي (NLL)، وهو بحكم الأمر الواقع الحدود البحرية بين الكوريتين.
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103744/64/1037446452_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_795808f6daf142d609e2274ff5c1bb1a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية تعلن الرد على إطلاق نار من قبل جارتها الجنوبية
تابعنا عبر
أعلنت كوريا الشمالية، أنها ردت على إطلاق نار من طرف جارتها الجنوبية بإطلاق نار من قاذفات القنابل.
موسكو– سبوتنيك
. وقالت الوكالة المركزية الكورية الرسمية "أعلنت كوريا الشمالية أنها بدأت إطلاق نار من قاذفات القنابل رداً على إطلاق نار تحذيري من كوريا الجنوبية".
وأضافت أن كوريا الشمالية أطلقت 10 قذائف مدفعية قبالة ساحلها الغربي اليوم الاثنين ردا على طلقات تحذيرية لكوريا الجنوبية على زورق كوري شمالي عبر الحدود البحرية للكوريتين.
وفي وقت سابق، قال جيش كوريا الجنوبية
إنه أطلق طلقات تحذيرية بعد أن عبرت سفينة كورية شمالية الحدود البحرية بين الكوريتين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في الجنوب إنها أعادت سفينة تجارية كورية شمالية عبرت خط الحدود الشمالي (NLL)، وهو بحكم الأمر الواقع الحدود البحرية بين الكوريتين.