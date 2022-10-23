https://sputnikarabic.ae/20221023/نظام-كييف-يحضر-استفزازا-داميا-بهدف-اتهام-روسيا-به-1069393137.html
نظام كييف يحضر استفزازا داميا بهدف اتهام روسيا به
نظام كييف يحضر استفزازا داميا بهدف اتهام روسيا به
أعلن المقر التنسيقي للاستجابة الإنسانية، أن كييف تحضر استفزازات في مقاطعة خاركوف، تضم مقتل مواطنين أوكرانيين وذلك بهدف اتهام القوات المسلحة به. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T22:14+0000
2022-10-23T22:14+0000
2022-10-23T22:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان المقر، "نظام كييف، بهدف اتهام روسيا الاتحادية بجريمة عسكرية، يحضر استفزازا داميا يشمل مقتل مواطنيه في 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في مدينة فولتشانسك في مقاطعة خاركوف. خلال توزيع المساعدات الإنسانية للسكان، ستطلق وحدة المرتزقة الأجانب النار من المدافع على مجموعات المدنيين".وبحسب مقر التنسيق الروسي، فإن أوكرانيا تخطط لهذا العمل الإرهابي "لتشويه سمعة القوات المسلحة الروسية واتهام روسيا بقتل المدنيين".وعبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأحد 23 أكتوبر، عن قلقه لوزراء دفاع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، بشأن احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة" (أسلحة نووية منخفضة القوة)، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
نظام كييف يحضر استفزازا داميا بهدف اتهام روسيا به
22:14 GMT 23.10.2022 (تم التحديث: 22:25 GMT 23.10.2022) تابعنا عبر
أعلن المقر التنسيقي للاستجابة الإنسانية، أن كييف تحضر استفزازات في مقاطعة خاركوف، تضم مقتل مواطنين أوكرانيين وذلك بهدف اتهام القوات المسلحة به.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان المقر، "نظام كييف، بهدف اتهام روسيا الاتحادية بجريمة عسكرية
، يحضر استفزازا داميا يشمل مقتل مواطنيه في 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في مدينة فولتشانسك في مقاطعة خاركوف. خلال توزيع المساعدات الإنسانية للسكان، ستطلق وحدة المرتزقة الأجانب النار من المدافع على مجموعات المدنيين".
وبحسب مقر التنسيق الروسي، فإن أوكرانيا تخطط لهذا العمل الإرهابي "لتشويه سمعة القوات المسلحة الروسية واتهام روسيا بقتل المدنيين".
وعبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأحد 23 أكتوبر، عن قلقه لوزراء دفاع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، بشأن احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة" (أسلحة نووية منخفضة القوة)، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.