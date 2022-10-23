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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221023/نظام-كييف-يحضر-استفزازا-داميا-بهدف-اتهام-روسيا-به-1069393137.html
نظام كييف يحضر استفزازا داميا بهدف اتهام روسيا به
نظام كييف يحضر استفزازا داميا بهدف اتهام روسيا به
أعلن المقر التنسيقي للاستجابة الإنسانية، أن كييف تحضر استفزازات في مقاطعة خاركوف، تضم مقتل مواطنين أوكرانيين وذلك بهدف اتهام القوات المسلحة به. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T22:14+0000
2022-10-23T22:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان المقر، "نظام كييف، بهدف اتهام روسيا الاتحادية بجريمة عسكرية، يحضر استفزازا داميا يشمل مقتل مواطنيه في 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في مدينة فولتشانسك في مقاطعة خاركوف. خلال توزيع المساعدات الإنسانية للسكان، ستطلق وحدة المرتزقة الأجانب النار من المدافع على مجموعات المدنيين".وبحسب مقر التنسيق الروسي، فإن أوكرانيا تخطط لهذا العمل الإرهابي "لتشويه سمعة القوات المسلحة الروسية واتهام روسيا بقتل المدنيين".وعبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأحد 23 أكتوبر، عن قلقه لوزراء دفاع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، بشأن احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة" (أسلحة نووية منخفضة القوة)، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
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أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

نظام كييف يحضر استفزازا داميا بهدف اتهام روسيا به

22:14 GMT 23.10.2022 (تم التحديث: 22:25 GMT 23.10.2022)
© Sputnik . Victor Antonyuk  / الانتقال إلى بنك الصورإجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود).
إجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود). - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© Sputnik . Victor Antonyuk
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أعلن المقر التنسيقي للاستجابة الإنسانية، أن كييف تحضر استفزازات في مقاطعة خاركوف، تضم مقتل مواطنين أوكرانيين وذلك بهدف اتهام القوات المسلحة به.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان المقر، "نظام كييف، بهدف اتهام روسيا الاتحادية بجريمة عسكرية، يحضر استفزازا داميا يشمل مقتل مواطنيه في 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في مدينة فولتشانسك في مقاطعة خاركوف. خلال توزيع المساعدات الإنسانية للسكان، ستطلق وحدة المرتزقة الأجانب النار من المدافع على مجموعات المدنيين".
وبحسب مقر التنسيق الروسي، فإن أوكرانيا تخطط لهذا العمل الإرهابي "لتشويه سمعة القوات المسلحة الروسية واتهام روسيا بقتل المدنيين".
وعبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأحد 23 أكتوبر، عن قلقه لوزراء دفاع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، بشأن احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة" (أسلحة نووية منخفضة القوة)، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
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