https://sputnikarabic.ae/20221024/إسرائيل-تنشئ-متحفا-يضم-وثائق-أينشتاين-من-المقرر-أن-يكون-الأكبر-من-نوعه-في-العالم-1069417733.html

إسرائيل تنشئ متحفا يضم وثائق أينشتاين... من المقرر أن يكون الأكبر من نوعه في العالم

إسرائيل تنشئ متحفا يضم وثائق أينشتاين... من المقرر أن يكون الأكبر من نوعه في العالم

قالت الجامعة العبرية إن الحكومة الإسرائيلية قررت، أمس الأحد، تخصيص ملايين الدولارات لمتحف يضم أكبر مجموعة في العالم من وثائق العالم الراحل الحائز على جائزة... 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T13:42+0000

2022-10-24T13:42+0000

2022-10-24T13:42+0000

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وسيتم بناء المتحف في حرم الجامعة في جفعات رام في القدس، وسيتكلف إنشاؤه 6 ملايين دولار أمريكي من جانب الحكومة، و12 مليون دولار من الجامعة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ولفتت الصحيفة إلى أن أينشتاين كان أحد الآباء المؤسسين للجامعة العبرية، واشتهر بكونه أحد أعظم علماء الفيزياء النظرية في كل العصور، وتوفي في عام 1955 عن عمر يناهز 76 عاما.وقال أمين المتحف، روني جروسز، إن أينشتاين قام بتوريث أرشيفه للجامعة العبرية، وأنه سيضم 85 ألف مادة، ما يجعلها أكبر مجموعة من وثائق العالم الراحل شمولا في العالم.وأضافت الجامعة، مشيرةً إلى أن المتحف سيضم أرشيف أينشتاين بأكمله، وسيكون بمثابة "مساحة مبتكرة للتعليم العلمي والتكنولوجي".وذكر بيان لها: "من خلال تقنيات العرض المتطورة والعروض العلمية والوثائق الأصلية، سيقدم المتحف إسهامات أينشتاين في العلوم، وتأثير اكتشافاته على حياتنا اليوم، فضلا عن نشاطه العام ومشاركته في اللحظات التاريخية الرئيسية خلال حياته".من ناحيته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل، نفتالي بينيت، يوم السبت، عن المتحف المزمع أن "ألبرت أينشتاين هو أحد الأصول، وأكبر اسم تجاري في العالم للذكاء والعلوم والعبقرية".وتابع: "في جميع أنحاء العالم، في الصين والهند وأمريكا وفي كل مكان، يعتبر ألبرت أينشتاين مرادفا للعبقرية".وقال: "سيتمكن المراهقون الإسرائيليون وكذلك السياح والعلماء من جميع أنحاء العالم من الحصول على الإلهام منه".وأحدثت نظريات النسبية لألبرت أينشتاين ثورة في المجال من خلال إدخال طرق جديدة للنظر في حركة الأشياء في المكان والزمان، كما قدم مساهمات كبيرة في نظرية ميكانيكا الكم، وحاز على جائزة "نوبل" في الفيزياء عام 1921.وما زالت الأوراق الأصلية التي كتبها ألبرت أينشتاين بخط يده تباع بالملايين في المزادات العالمية حتى الآن.

https://sputnikarabic.ae/20220925/سي-آي-إيه-تجدد-متحفها-المحظور-على-الجمهور-دخوله-يضم-متعلقات-لصدام-حسين-وأسامة-بن-لادن-1068209662.html

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