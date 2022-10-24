https://sputnikarabic.ae/20221024/إعلام-لبناني-يقول-إن-الخارجية-السورية-اعتذرت-عن-استقبال-وفد-لبناني-لترسيم-الحدود-البحرية-1069424542.html

إعلام لبناني يقول إن الخارجية السورية اعتذرت عن استقبال وفد لبناني لترسيم الحدود البحرية

إعلام لبناني يقول إن الخارجية السورية اعتذرت عن استقبال وفد لبناني لترسيم الحدود البحرية

كشف وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، أن "سوريا ألغت زيارة وفد لبناني كانت مقررة الأربعاء المقبل لبحث ترسيم الحدود البحرية". 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T16:05+0000

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وأفاد موقع قناة الجديد اللبنانية، بأنه "وصل كتاب من الجانب السوري إلى وزارة الخارجية اللبنانية يعتذر عن استقبال الوفد اللبناني ل​ترسيم الحدود​ لارتباطات مسبقة".وأعلنت الرئاسة اللبنانية، في وقت سابق اليوم، عن إرسال وفد إلى العاصمة السورية دمشق، يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا.وجاء في بيان للرئاسة اللبنانية على "تويتر" أن "الرئيس اللبناني، ميشال عون، كلّف نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، ترؤس الوفد اللبناني إلى دمشق، لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا، بهدف مناقشة مسألة الترسيم البحري بين البلدين الشقيقين".كما أشار البيان إلى أن الوفد اللبناني "يضم كلا من وزير الخارجية والمغتربين، عبد الله بوحبيب، ووزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية، والمدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، وعضوي مجلس إدارة هيئة قطاع النفط، وسام شباط ووسام ذهبي".وكان وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب، قد صرح في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن لبنان يدرك رغبة سوريا في ترسيم الحدود البحرية، ويمكن لروسيا أن تتوسط في ذلك.كما أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أن "روسيا تستطيع لعب دور الوسيط في مسألة ترسيم الحدود البحرية السورية اللبنانية، في حال تطلب الأمر".وقال لافرينتييف: "بالنسبة للحدود اللبنانية السورية على وجه التحديد، نعم هناك طلب من الجانب اللبناني لنقدم الوساطة، وسنحاول بالطبع العمل في هذا الاتجاه".

https://sputnikarabic.ae/20221022/مسؤول-يقول-إن-عون-والأسد-بحثا-ترسيم-الحدود-البحرية-المشتركة-بين-لبنان-وسوريا-1069351812.html

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