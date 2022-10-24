https://sputnikarabic.ae/20221024/القوات-اليمنية-المشتركة-تسقط-مسيرة-تابعة-لـأنصار-الله-جنوبي-الحديدة-1069421097.html

القوات اليمنية المشتركة تسقط مسيرة تابعة لـ"أنصار الله" جنوبي الحديدة

القوات اليمنية المشتركة تسقط مسيرة تابعة لـ"أنصار الله" جنوبي الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة تابعة لجماعة "أنصار الله" في محافظة الحديدة غربي اليمن. 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T14:55+0000

2022-10-24T14:55+0000

2022-10-24T14:55+0000

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القاهرة– سبوتنيك. وقالت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم المقاومة الوطنية، إحدى تشكيلات القوات المشتركة، إن الدفاعات الجوية للقوات المشتركة، رصدت طائرة مسيرة للحوثيين أثناء اختراقها أجواء محور حيس جنوبي الحديدة، وتم التعامل معها وإسقاطها.وأضافت أن حطام المسيرة نقل إلى الجهات المختصة، مشيرة إلى أن الطائرة هي الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها في محور حيس خلال الـ48 الساعة الماضية.يأتي ذلك عقب انقضاء هدنة الأمم المتحدة في اليمن، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دون الإعلان عن تمديدها، والتي استمرت منذ أبريل/ نيسان الماضي. مطلع هذا الشهر أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود.وتشترط الجماعة أن تقوم الحكومة اليمنية بدفع رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.تسيطر الجماعة منذ سبتمبر/ أيلول/ عام 2014، على غالبية محافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق.أودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله