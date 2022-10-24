https://sputnikarabic.ae/20221024/دفاعات-الانتقالي-الجنوبي-تسقط-طائرة-مسيرة-أثناء-تحليقها-في-أجواء-شبوة-جنوبي-اليمن-1069418510.html

دفاعات "الانتقالي الجنوبي" تسقط طائرة مسيرة أثناء تحليقها في أجواء شبوة جنوبي اليمن

دفاعات "الانتقالي الجنوبي" تسقط طائرة مسيرة أثناء تحليقها في أجواء شبوة جنوبي اليمن

أسقطت قوات يمنية، اليوم الاثنين، طائرة مسيّرة مجهولة يعتقد أنها تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، أثناء تحليقها في محافظة شبوة الغنية بالنفط جنوبي اليمن. 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T13:49+0000

2022-10-24T13:49+0000

2022-10-24T13:49+0000

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القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية في محافظة شبوة في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "المضادات الأرضية لقوات دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي [مطالب بانفصال جنوب اليمن] أسقطت طائرة مُسيرة خلال تحليقها قرب المطار الدولي في مدينة عتق مركز محافظة شبوة".وأضاف أن "إسقاط الطائرة المجهولة جاء عقب تحليق مكثف نفذته في سماء مدينة عتق".يأتي ذلك عقب أيام من تبني جماعة "أنصار الله"، هجوما بطائرتين مُسيرتين على ناقلة نفطية في ميناء الضَّبة في محافظة حضرموت شرقي اليمن، بعملية وصفتها بـ "التحذيرية" لمنعها من تحميل شحنة من النفط الخام.وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت جماعة "أنصار الله" إبلاغ الشركات النفطية في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية بأن عليها إيقاف عمليات التصدير، ردا على ما تعتبره الجماعة استحواذ الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين الحكوميين.وجاء التصعيد عقب إعلان الجماعة، مطلع الشهر الجاري، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود.وتشترط الجماعة أن تقوم الحكومة اليمنية بدفع رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221022/مقتل-4-جنود-من-قوات-الانتقالي-الجنوبي-إثر-تفجير-آليتهم-العسكرية-في-اليمن-1069346971.html

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