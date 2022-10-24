https://sputnikarabic.ae/20221024/بيانات-تظهر-اتجاه-بريطانيا-نحو-ركود-عميق-1069416009.html

بيانات تظهر اتجاه بريطانيا نحو ركود عميق

بيانات تظهر اتجاه بريطانيا نحو ركود عميق

قد تتجه بريطانيا نحو ركود عميق في الأشهر المقبلة، بعدما أظهرت البيانات الجديدة أن التباطؤ الاقتصادي تفاقم في أكتوبر/ تشرين الأول، وضعف النشاط التجاري. 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T13:13+0000

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2022-10-24T13:13+0000

اقتصاد

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وأظهرت بيانات "ستاندرد آند بورز غلوبال"، اليوم الاثنين، انخفاض مؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة إلى 47.2 نقطة خلال الشهر الجاري من 49.1 نقطة في سبتمبر/ أيلول، ومقارنة بتوقعات بلغت 48.1 نقطة، بحسب موقع "ياهو فايننس".يعكس مؤشر مديري المشتريات الاتجاه السائد في قطاعي الصناعة والخدمات حيث يقيس نشاط الشراء لدى هذه المؤسسات، وهو مقياس اقتصادي موثوق. عندما يكون المؤشر فوق 50 نقطة فهذا يعني توسعا في نطاق الأعمال، لكن انخفاضه دون هذا المستوى فيعني الانكماش.بالنسبة لقطاع الخدمات في بريطانيا، سجل المؤشر 47.5 نقطة من 50 في الشهر السابق، فيما ارتفع مؤشر قطاع التصنيع إلى 45.6 نقطة من 44.2 نقطة، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر لكنه يظل في نطاق الانكماش.وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في "إس آند بي غلوبال"، إن الناتج المحلي الإجمالي "يبدو من المؤكد أنه سينخفض ​​في الربع الرابع بعد الانكماش المحتمل في الربع الثالث".أظهر المؤشر المركب تراجع إنتاج القطاع الخاص للشهر الثالث على التوالي مع انخفاض الطلبيات الجديدة بأقصى وتيرة منذ يناير/ كانون الثاني عام 2021. يعزى ذلك إلى التراجع الكبير في ثقة الشركات والمستهلكين في الأشهر الأخيرة، مما زاد من علامات ضعف الطلب الأساسي.

https://sputnikarabic.ae/20221021/عدم-اليقين-السياسي-في-بريطانيا-يدفع-الإسترليني-إلى-الانخفاض-مجددا-1069326200.html

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