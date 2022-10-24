https://sputnikarabic.ae/20221024/تقرير-يكشف-تعامل-روسيا-وتركيا-بالعملات-الوطنية-1069396664.html
تقرير يكشف تعامل روسيا وتركيا بالعملات الوطنية
تقرير يكشف تعامل روسيا وتركيا بالعملات الوطنية
أشار تقرير إعلامي إلى أن روسيا وتركيا بدأتا التعامل بالعملات الوطنية ولا تملك الولايات المتحدة فرصة للتدخل. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T07:37+0000
2022-10-24T07:37+0000
2022-10-24T07:37+0000
اقتصاد
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وبحسب التقرير الذي نشره هاكان توبكورولو، رئيس قسم السياسة الاقتصادية في حزب "الوطن" التركي، في عموده في صحيفة "أيدينليك"، فإن عملية التداول بالعملات الوطنية تجري على قدم وساق بين البلدين، وأضاف: "بالنسبة لكيفية إجراء تركيا لتحويلات الأموال مع روسيا - فأنا لا أكتب الطريقة المستخدمة في تحويل الأموال. يتم إجراء التبادل بين تركيا وروسيا بـ"الروبل"، هذا التبادل يعمل كالساعة مع شبكة راسخة. التجارة باستخدام العملات الوطنية بدأت على قدم وساق. الولايات المتحدة ليس لديها وسيلة للتدخل. الولايات المتحدة تقطع الفرع الذي تجلس عليه".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد قال في أغسطس/آب، إن الدولار لم يعد عملة احتياطية موثوقة، وهو الخوف الذي تشاركه العديد من الدول.وقبل ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بعد اجتماع بين الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين وطايب أردوغان، للصحفيين إن قادة البلدين اتفقا على بدء مدفوعات جزئية بالروبل لإمدادات الغاز الروسي إلى تركيا. وقال السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، إنه في أغسطس، تم الإبلاغ أيضًا عن أن الصين ستواصل زيادة التسويات في العملات الوطنية في التجارة مع روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221005/تركيا-وروسيا-تناقشان-استخدام-نظام-الدفع-تروي-التركي-بديلا-لـمير-الروسي-1068628272.html
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اقتصاد
تقرير يكشف تعامل روسيا وتركيا بالعملات الوطنية
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أشار تقرير إعلامي إلى أن روسيا وتركيا بدأتا التعامل بالعملات الوطنية ولا تملك الولايات المتحدة فرصة للتدخل.
وبحسب التقرير الذي نشره هاكان توبكورولو، رئيس قسم السياسة الاقتصادية في حزب "الوطن" التركي، في عموده في صحيفة
"أيدينليك"، فإن عملية التداول بالعملات الوطنية تجري على قدم وساق بين البلدين، وأضاف: "بالنسبة لكيفية إجراء تركيا لتحويلات الأموال مع روسيا - فأنا لا أكتب الطريقة المستخدمة في تحويل الأموال. يتم إجراء التبادل بين تركيا وروسيا بـ"الروبل"، هذا التبادل يعمل كالساعة مع شبكة راسخة. التجارة باستخدام العملات الوطنية بدأت على قدم وساق. الولايات المتحدة ليس لديها وسيلة للتدخل. الولايات المتحدة تقطع الفرع الذي تجلس عليه".
وأشار إلى أنه لا يوجد دولار في التجارة بين تركيا وروسيا، والذي يتم اعتباره عملة احتياطية في العالم.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد قال في أغسطس/آب، إن الدولار لم يعد عملة احتياطية موثوقة، وهو الخوف الذي تشاركه العديد من الدول.
وقبل ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بعد اجتماع بين الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين وطايب أردوغان، للصحفيين إن قادة البلدين اتفقا على بدء مدفوعات جزئية بالروبل لإمدادات الغاز الروسي إلى تركيا. وقال السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، إنه في أغسطس، تم الإبلاغ أيضًا عن أن الصين ستواصل زيادة التسويات في العملات الوطنية في التجارة مع روسيا.