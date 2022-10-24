https://sputnikarabic.ae/20221024/مستشار-الأمن-العراقي-ينفي-ترشيحه-لمنصب-وزير-الداخلية-1069395480.html

مستشار الأمن العراقي ينفي ترشيحه لمنصب وزير الداخلية

مستشار الأمن العراقي ينفي ترشيحه لمنصب وزير الداخلية

نفى المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، ترشيحه لتولي منصب وزير الداخلية. 24.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-24T06:31+0000

2022-10-24T06:31+0000

2022-10-24T06:31+0000

أخبار العراق اليوم

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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، يوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وقال البيان إنه لم يصدر عنه أي خبر بشأن سحب ترشيح الأعرجي لمنصب وزير الداخلية من عدمه.وأوضح بيان المكتب أن مستشار الأمن القومي لم يكن مرشحا في الأصل لهذا المنصب.وذكر البيان أن كل ما ينشر على المواقع والصفحات الإخبارية بهذا الأمر لا علاقة له بالمكتب الإعلامي للأعرجي.وأكد أن هذه أخبار غير رسمية وعارية عن الصحة، مطالبا بأخذ المعلومات من المكتب الإعلامي وصفحاته الرسمية المعتمدة حصرا.

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