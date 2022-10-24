https://sputnikarabic.ae/20221024/مستشار-الأمن-العراقي-ينفي-ترشيحه-لمنصب-وزير-الداخلية-1069395480.html
مستشار الأمن العراقي ينفي ترشيحه لمنصب وزير الداخلية
مستشار الأمن العراقي ينفي ترشيحه لمنصب وزير الداخلية
نفى المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، ترشيحه لتولي منصب وزير الداخلية. 24.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-24T06:31+0000
2022-10-24T06:31+0000
2022-10-24T06:31+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، يوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وقال البيان إنه لم يصدر عنه أي خبر بشأن سحب ترشيح الأعرجي لمنصب وزير الداخلية من عدمه.وأوضح بيان المكتب أن مستشار الأمن القومي لم يكن مرشحا في الأصل لهذا المنصب.وذكر البيان أن كل ما ينشر على المواقع والصفحات الإخبارية بهذا الأمر لا علاقة له بالمكتب الإعلامي للأعرجي.وأكد أن هذه أخبار غير رسمية وعارية عن الصحة، مطالبا بأخذ المعلومات من المكتب الإعلامي وصفحاته الرسمية المعتمدة حصرا.
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أخبار العراق اليوم
مستشار الأمن العراقي ينفي ترشيحه لمنصب وزير الداخلية
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نفى المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، ترشيحه لتولي منصب وزير الداخلية.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، يوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية
.
وقال البيان إنه لم يصدر عنه أي خبر بشأن سحب ترشيح الأعرجي لمنصب وزير الداخلية من عدمه.
وأوضح بيان المكتب أن مستشار الأمن القومي
لم يكن مرشحا في الأصل لهذا المنصب.
وذكر البيان أن كل ما ينشر على المواقع والصفحات الإخبارية بهذا الأمر لا علاقة له بالمكتب الإعلامي للأعرجي.
وأكد أن هذه أخبار غير رسمية وعارية عن الصحة، مطالبا بأخذ المعلومات من المكتب الإعلامي وصفحاته الرسمية المعتمدة حصرا.