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الحرس الثوري الإيراني يعلن تفاصيل مقتل إثنين من عناصره في إطلاق نار شرقي البلاد
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفاصيل مقتل إثنين من عناصره في إطلاق نار شرقي البلاد
أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل إثنين من عناصره إثر هجوم إرهابي وإطلاق نار في ساحة الضمان الاجتماعي بمدينة زاهدان، شرقي البلاد. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T17:04+0000
2022-10-25T17:04+0000
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وأكد مقر القدس التابع للحرس الثوري، في بيان له "استشهاد اثنين من القوات المنتسبة في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوجستان – جنوب شرق".وجاء في البيان، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": لقد تعرض اثنان من الكوادر المنتسبة إلى قاعدة سلمان للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوجستان، وهما العقيد مهدي ملاشاهي ومنتسب قوات التعبئة الاخ جواد كيخا جهانتيغ، تعرضا إلى هجوم إرهابي وإطلاق نار في ساحة الضمان الاجتماعي بمدينة زاهدان؛ مما أدى إلى استشهاد كليهما".وتابع البيان أن "الجهود متواصلة للكشف عن العنصر أو العناصر التي تقف وراء هذا الحادث".
https://sputnikarabic.ae/20221025/مقتل-عسكريين-إيرانيين-إثر-هجوم-مسلح-لمجهولين-جنوب-شرقي-البلاد-1069467416.html
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الحرس الثوري الإيراني يعلن تفاصيل مقتل إثنين من عناصره في إطلاق نار شرقي البلاد

17:04 GMT 25.10.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office
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أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل إثنين من عناصره إثر هجوم إرهابي وإطلاق نار في ساحة الضمان الاجتماعي بمدينة زاهدان، شرقي البلاد.
وأكد مقر القدس التابع للحرس الثوري، في بيان له "استشهاد اثنين من القوات المنتسبة في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوجستان – جنوب شرق".
وجاء في البيان، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": لقد تعرض اثنان من الكوادر المنتسبة إلى قاعدة سلمان للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوجستان، وهما العقيد مهدي ملاشاهي ومنتسب قوات التعبئة الاخ جواد كيخا جهانتيغ، تعرضا إلى هجوم إرهابي وإطلاق نار في ساحة الضمان الاجتماعي بمدينة زاهدان؛ مما أدى إلى استشهاد كليهما".
الحرس الثوري الإيراني - إيران 22 سبتمبر/ أيلول 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
مقتل عسكريين إيرانيين إثر هجوم مسلح لمجهولين جنوب شرقي البلاد
14:29 GMT
وتابع البيان أن "الجهود متواصلة للكشف عن العنصر أو العناصر التي تقف وراء هذا الحادث".
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