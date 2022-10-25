https://sputnikarabic.ae/20221025/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تفاصيل-مقتل-إثنين-من-عناصره-في-إطلاق-نار-شرقي-البلاد-1069473672.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفاصيل مقتل إثنين من عناصره في إطلاق نار شرقي البلاد
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفاصيل مقتل إثنين من عناصره في إطلاق نار شرقي البلاد
أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل إثنين من عناصره إثر هجوم إرهابي وإطلاق نار في ساحة الضمان الاجتماعي بمدينة زاهدان، شرقي البلاد. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T17:04+0000
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وأكد مقر القدس التابع للحرس الثوري، في بيان له "استشهاد اثنين من القوات المنتسبة في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوجستان – جنوب شرق".وجاء في البيان، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": لقد تعرض اثنان من الكوادر المنتسبة إلى قاعدة سلمان للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوجستان، وهما العقيد مهدي ملاشاهي ومنتسب قوات التعبئة الاخ جواد كيخا جهانتيغ، تعرضا إلى هجوم إرهابي وإطلاق نار في ساحة الضمان الاجتماعي بمدينة زاهدان؛ مما أدى إلى استشهاد كليهما".وتابع البيان أن "الجهود متواصلة للكشف عن العنصر أو العناصر التي تقف وراء هذا الحادث".
https://sputnikarabic.ae/20221025/مقتل-عسكريين-إيرانيين-إثر-هجوم-مسلح-لمجهولين-جنوب-شرقي-البلاد-1069467416.html
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الحرس الثوري الإيراني يعلن تفاصيل مقتل إثنين من عناصره في إطلاق نار شرقي البلاد
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أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل إثنين من عناصره إثر هجوم إرهابي وإطلاق نار في ساحة الضمان الاجتماعي بمدينة زاهدان، شرقي البلاد.
وأكد مقر القدس التابع للحرس الثوري، في بيان له "استشهاد اثنين من القوات المنتسبة في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوجستان – جنوب شرق".
وجاء في البيان، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"
: لقد تعرض اثنان من الكوادر المنتسبة إلى قاعدة سلمان للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوجستان، وهما العقيد مهدي ملاشاهي ومنتسب قوات التعبئة الاخ جواد كيخا جهانتيغ، تعرضا إلى هجوم إرهابي وإطلاق نار في ساحة الضمان الاجتماعي بمدينة زاهدان؛ مما أدى إلى استشهاد كليهما".
وتابع البيان أن "الجهود متواصلة للكشف عن العنصر أو العناصر التي تقف وراء هذا الحادث".