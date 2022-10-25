https://sputnikarabic.ae/20221025/بايدن-يفشل-في-نطق-اسم-رئيس-وزراء-بريطانيا-الجديد-ريشي-سوناك-فيديو-1069454792.html
بايدن يفشل في نطق اسم رئيس وزراء بريطانيا الجديد ريشي سوناك... فيديو
بايدن يفشل في نطق اسم رئيس وزراء بريطانيا الجديد ريشي سوناك... فيديو
أخطأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في نطق اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ريشي سوناك، أمس الاثنين، وذلك في أول تعليق منه على انتخابه. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T12:24+0000
2022-10-25T12:24+0000
2022-10-25T12:24+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1069454646_0:0:1096:617_1920x0_80_0_0_3ffe86bc03dcd2b16f138a78f36ee2b8.jpg
وقال بايدن (79 عاما) للجمهور في حفل بالبيت الأبيض بمناسبة عيد ديوالي الهندوسي: "اليوم فقط لدينا أخبار بأن راشي سانوك هو الآن رئيس الوزراء".واعتبر بايدن أن انتخاب ريشي سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا أمر "مذهل للغاية، وإنجاز بارز، وهذا مهم"، وفق قوله.ونجا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من عدة زلات مع سياسيين آخرين، بعد أن أشار إلى نائبته، كامالا هاريس على أنها "السيدة الأولى" و"الرئيس".كما أنه سأل في حدث أقيم بالبيت الأبيض خلال الشهر الجاري عن عضوة الكونغرس، جاكي والورسكي، التي توفيت قبل شهرين.وانتخب حزب المحافظين السياسي ووزير الخزانة البريطاني الأسبق، ريشي سوناك، يوم أمس الاثنين، زعيما للحزب، وبذلك تقرر أن يصبح رئيسا للوزراء، بعدما فشلت منافسته بيني موردونت في تأمين 100 صوت من زملائها في البرلمان، والضرورية لترشيحها أمامه.فيما أصدر قصر باكينغهام بيانا أشار فيه إلى أن الملك تشارلز الثالث قبل استقالة رئيسة الحكومة السابقة ليز تراس.
https://sputnikarabic.ae/20221025/بايدن-يواصل-السقطات-هنأ-نائبته-كامالا-هاريس-بعيد-ميلادها-وقال-إنها-رئيس-عظيم-فيديو-1069438581.html
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1069454646_193:0:1096:677_1920x0_80_0_0_d1d49474fbb95e793d01ce382feb99ff.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, العالم
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, العالم
بايدن يفشل في نطق اسم رئيس وزراء بريطانيا الجديد ريشي سوناك... فيديو
تابعنا عبر
أخطأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في نطق اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ريشي سوناك، أمس الاثنين، وذلك في أول تعليق منه على انتخابه.
وقال بايدن (79 عاما) للجمهور في حفل بالبيت الأبيض بمناسبة عيد ديوالي الهندوسي: "اليوم فقط لدينا أخبار بأن راشي سانوك هو الآن رئيس الوزراء".
واعتبر بايدن أن انتخاب ريشي سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا أمر "مذهل للغاية، وإنجاز بارز، وهذا مهم"، وفق قوله.
ونجا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من عدة زلات مع سياسيين آخرين، بعد أن أشار إلى نائبته، كامالا هاريس على أنها "السيدة الأولى" و"الرئيس".
كما أنه سأل في حدث أقيم بالبيت الأبيض خلال الشهر الجاري عن عضوة الكونغرس، جاكي والورسكي، التي توفيت قبل شهرين.
وانتخب
حزب المحافظين السياسي ووزير الخزانة البريطاني الأسبق، ريشي سوناك، يوم أمس الاثنين، زعيما للحزب، وبذلك تقرر أن يصبح رئيسا للوزراء، بعدما فشلت منافسته بيني موردونت في تأمين 100 صوت من زملائها في البرلمان، والضرورية لترشيحها أمامه.
فيما أصدر قصر باكينغهام بيانا أشار فيه إلى أن الملك تشارلز الثالث قبل استقالة رئيسة الحكومة السابقة ليز تراس.