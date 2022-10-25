عربي
https://sputnikarabic.ae/20221025/تركيا-تبدأ-العمل-في-الجزء-الخاص-بها-بموجب-الاتفاق-المبدئي-مع-روسيا-بشأن-مركز-الغاز-1069447188.html
تركيا تبدأ العمل في الجزء الخاص بها بموجب الاتفاق المبدئي مع روسيا بشأن مركز الغاز
تركيا تبدأ العمل في الجزء الخاص بها بموجب الاتفاق المبدئي مع روسيا بشأن مركز الغاز
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع روسيا بشأن إنشاء مركز للغاز في البلاد، حيث بدأ الجانب التركي بالقيام... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T09:46+0000
2022-10-25T09:46+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101897/78/1018977881_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_786eec07056d3a42b5a3d4bc29774bfa.jpg
وقال مصدر تركي لوكالة "سبوتنيك": "مركز الغاز في تركيا ضروري بشكل أساسي لأمن الطاقة في أوروبا، ومن الضروري أن نفهم أنه لن يكون هناك خاسرون في المشروع".وأضاف المصدر: "أولا سننظر في الجزء الخاص بنا وسنعمل عليه، لطالما كان هدفنا أن نصبح مركزًا للغاز ومركزًا تجاريًا من حيث المبدأ وتم التوصل إلى اتفاق بشأن المفاوضات ونحن بحاجة لإنهاء العمل من جانبنا".وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين النبطي، أن أنقرة تنتظر "أنباء سارة" بشأن تأجيل جزء من مدفوعات الغاز الروسي وإمكانية إجراء تخفيضات على الغاز الروسي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101897/78/1018977881_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_53998d0d1a5e8d9339b26f456c0d390a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

تركيا تبدأ العمل في الجزء الخاص بها بموجب الاتفاق المبدئي مع روسيا بشأن مركز الغاز

09:46 GMT 25.10.2022
© flickr.com / Jorge Franganilloأنقرة
أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© flickr.com / Jorge Franganillo
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع روسيا بشأن إنشاء مركز للغاز في البلاد، حيث بدأ الجانب التركي بالقيام بدوره بهذا الصدد.
وقال مصدر تركي لوكالة "سبوتنيك": "مركز الغاز في تركيا ضروري بشكل أساسي لأمن الطاقة في أوروبا، ومن الضروري أن نفهم أنه لن يكون هناك خاسرون في المشروع".
وأضاف المصدر: "أولا سننظر في الجزء الخاص بنا وسنعمل عليه، لطالما كان هدفنا أن نصبح مركزًا للغاز ومركزًا تجاريًا من حيث المبدأ وتم التوصل إلى اتفاق بشأن المفاوضات ونحن بحاجة لإنهاء العمل من جانبنا".
وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين النبطي، أن أنقرة تنتظر "أنباء سارة" بشأن تأجيل جزء من مدفوعات الغاز الروسي وإمكانية إجراء تخفيضات على الغاز الروسي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди в метро в Харькове - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала