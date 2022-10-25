https://sputnikarabic.ae/20221025/تركيا-تبدأ-العمل-في-الجزء-الخاص-بها-بموجب-الاتفاق-المبدئي-مع-روسيا-بشأن-مركز-الغاز-1069447188.html
تركيا تبدأ العمل في الجزء الخاص بها بموجب الاتفاق المبدئي مع روسيا بشأن مركز الغاز
تركيا تبدأ العمل في الجزء الخاص بها بموجب الاتفاق المبدئي مع روسيا بشأن مركز الغاز
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع روسيا بشأن إنشاء مركز للغاز في البلاد، حيث بدأ الجانب التركي بالقيام... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T09:46+0000
2022-10-25T09:46+0000
2022-10-25T09:46+0000
العالم
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وقال مصدر تركي لوكالة "سبوتنيك": "مركز الغاز في تركيا ضروري بشكل أساسي لأمن الطاقة في أوروبا، ومن الضروري أن نفهم أنه لن يكون هناك خاسرون في المشروع".وأضاف المصدر: "أولا سننظر في الجزء الخاص بنا وسنعمل عليه، لطالما كان هدفنا أن نصبح مركزًا للغاز ومركزًا تجاريًا من حيث المبدأ وتم التوصل إلى اتفاق بشأن المفاوضات ونحن بحاجة لإنهاء العمل من جانبنا".وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين النبطي، أن أنقرة تنتظر "أنباء سارة" بشأن تأجيل جزء من مدفوعات الغاز الروسي وإمكانية إجراء تخفيضات على الغاز الروسي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
تركيا تبدأ العمل في الجزء الخاص بها بموجب الاتفاق المبدئي مع روسيا بشأن مركز الغاز
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أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع روسيا بشأن إنشاء مركز للغاز في البلاد، حيث بدأ الجانب التركي بالقيام بدوره بهذا الصدد.
وقال مصدر تركي لوكالة "سبوتنيك": "مركز الغاز في تركيا ضروري بشكل أساسي لأمن الطاقة في أوروبا، ومن الضروري أن نفهم أنه لن يكون هناك خاسرون في المشروع".
وأضاف المصدر: "أولا سننظر في الجزء الخاص بنا وسنعمل عليه، لطالما كان هدفنا أن نصبح مركزًا للغاز ومركزًا تجاريًا من حيث المبدأ وتم التوصل إلى اتفاق بشأن المفاوضات ونحن بحاجة لإنهاء العمل من جانبنا".
وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي
، نور الدين النبطي، أن أنقرة تنتظر "أنباء سارة" بشأن تأجيل جزء من مدفوعات الغاز الروسي وإمكانية إجراء تخفيضات على الغاز الروسي.