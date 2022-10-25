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https://sputnikarabic.ae/20221025/تركيا-تنتظر-أنباء-سارة-بشأن-تأجيل-جزء-من-مدفوعات-الغاز-الروسي-1069441169.html
تركيا تنتظر "أنباء سارة" بشأن تأجيل جزء من مدفوعات الغاز الروسي
تركيا تنتظر "أنباء سارة" بشأن تأجيل جزء من مدفوعات الغاز الروسي
قال وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين النبطي، إن أنقرة تنتظر "أنباء سارة" بشأن تأجيل جزء من مدفوعات الغاز الروسي وإمكانية إجراء تخفيضات على الغاز الروسي. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T09:11+0000
2022-10-25T09:21+0000
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وكما أشار النبطي في مقابلة مع "فايننشيال تايمز"، فإن تركيا تضغط بنشاط من أجل الحصول على خصم على "الكمية الكبيرة من الغاز التي تشتريها من روسيا".وذكرت بيانات بورصة لندن، صباح اليوم الثلاثاء، أن أسعار الغاز في أوروبا انخفضت بنسبة 6% أي دون 960 دولارا لكل ألف متر مكعب.وأشارت البيانات إلى أن العقود الآجلة على مؤشر "TTF" افتتحت عند 970 دولارا (-4.5%) وسرعان ما انخفضت إلى 947 دولارا (-6.7%)، واعتبارا من الساعة 9.30 بتوقيت موسكو، كانت عند مستوى 957.5 دولار (-5.7%) لكل ألف متر مكعب، تعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق - 1015.2 دولار لكل ألف متر مكعب.وأكد المحللون أن تراجع أسعار الغاز في أوروبا يرجع إلى هدوء السوق بسبب ارتفاع مستوى إشغال مرافق تخزين الغاز، لكن دول القارة قد تواجه ارتفاعا جديدا في الأسعار.وانخفض متوسط ​​سعر التسوية لأقرب عقد آجل في شهر سبتمبر/ أيلول وفقا لحسابات الوكالة بناء على بيانات بورصة لندن إلى 2093 دولارًا لكل ألف متر مكعب (-14.6% بالشروط الشهرية)، بينما في أغسطس/آب تجاوز قليلا 2450 دولارا (+ 35.7%) ما جعله رقما قياسيا للتاريخ الكامل لتشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.
https://sputnikarabic.ae/20221013/غازبروم-تؤكد-أن-توربينات-خطوط-نقل-الغاز-الجديدة-المحتملة-إلى-تركيا-ستكون-روسية-الصنع-1069006083.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, روسيا
العالم, أخبار تركيا اليوم, روسيا

تركيا تنتظر "أنباء سارة" بشأن تأجيل جزء من مدفوعات الغاز الروسي

09:11 GMT 25.10.2022 (تم التحديث: 09:21 GMT 25.10.2022)
© Sputnik . Стрингерمحطة ضخ الغاز
محطة ضخ الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© Sputnik . Стрингер
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قال وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين النبطي، إن أنقرة تنتظر "أنباء سارة" بشأن تأجيل جزء من مدفوعات الغاز الروسي وإمكانية إجراء تخفيضات على الغاز الروسي.
وكما أشار النبطي في مقابلة مع "فايننشيال تايمز"، فإن تركيا تضغط بنشاط من أجل الحصول على خصم على "الكمية الكبيرة من الغاز التي تشتريها من روسيا".
وذكرت بيانات بورصة لندن، صباح اليوم الثلاثاء، أن أسعار الغاز في أوروبا انخفضت بنسبة 6% أي دون 960 دولارا لكل ألف متر مكعب.
وأشارت البيانات إلى أن العقود الآجلة على مؤشر "TTF" افتتحت عند 970 دولارا (-4.5%) وسرعان ما انخفضت إلى 947 دولارا (-6.7%)، واعتبارا من الساعة 9.30 بتوقيت موسكو، كانت عند مستوى 957.5 دولار (-5.7%) لكل ألف متر مكعب، تعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق - 1015.2 دولار لكل ألف متر مكعب.
وأكد المحللون أن تراجع أسعار الغاز في أوروبا يرجع إلى هدوء السوق بسبب ارتفاع مستوى إشغال مرافق تخزين الغاز، لكن دول القارة قد تواجه ارتفاعا جديدا في الأسعار.
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وانخفض متوسط ​​سعر التسوية لأقرب عقد آجل في شهر سبتمبر/ أيلول وفقا لحسابات الوكالة بناء على بيانات بورصة لندن إلى 2093 دولارًا لكل ألف متر مكعب (-14.6% بالشروط الشهرية)، بينما في أغسطس/آب تجاوز قليلا 2450 دولارا (+ 35.7%) ما جعله رقما قياسيا للتاريخ الكامل لتشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.
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