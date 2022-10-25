عربي
رئيس حكومة الوحدة الليبية يوقع مع وزير الدفاع التركي اتفاقيتين عسكريتين
https://sputnikarabic.ae/20221025/تعليق-العمل-في-ميناء-حضرموت-باليمن-بسبب-تحليق-طائرات-مجهولة-1069475250.html
تعليق العمل في ميناء حضرموت باليمن بسبب تحليق طائرات مجهولة
تعليق العمل في ميناء حضرموت باليمن بسبب تحليق طائرات مجهولة
علقت السلطات اليمنية، اليوم الثلاثاء، العمل مؤقتا في ميناء بمحافظة حضرموت شرق اليمن، بعد تحليق طائرات مسيرة مجهولة، بالقرب منه. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T17:59+0000
2022-10-25T17:59+0000
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1061097592_0:82:3073:1810_1920x0_80_0_0_00756b5d8c9ed7feeb9052c4e167c91a.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لوكالة "سبوتنيك"، إن طائرتين مسيرتين، يعتقد أنهما تابعتان لجماعة "أنصار الله" اليمنية حلقتا بكثافة في سماء ميناء مدينة المكلا مركز المحافظة، ما دفع حاميته العسكرية إلى التصدي لهما بإطلاق نيران مضاداتها الأرضية لإسقاطهما" .وأضاف أن إدارة الميناء علقت دخول السفن مؤقتاً كإجراء احترازي.يأتي ذلك بعد أيام من تبني جماعة "أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، استهداف ناقلة نفطية في ميناء الضَّبة في محافظة حضرموت، بضربة وصفتها بـ "التحذيرية"، أثناء تحميلها شحنة من النفط الخام، وذلك عقب انقضاء هدنة الأمم المتحدة مطلع أكتوبر الجاري، دون الإعلان عن تمديدها.وجاء هجوم "أنصار الله" بعد طلبها من الشركات النفطية في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، إيقاف عمليات التصدير رداً على ما تعتبره الجماعة استحواذ الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين الحكوميين.ومطلع أكتوبر الجاري، أعلنت "أنصار الله" وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221021/أنصار-الله-تعلن-تنفيذها-ضربات-تحذيرية-لمنع-سفينة-من-تهريب-نفط-اليمن-الخام-1069328379.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1061097592_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_76c8773ae5770087616a62aaeeb65b4f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, العالم العربي

تعليق العمل في ميناء حضرموت باليمن بسبب تحليق طائرات مجهولة

17:59 GMT 25.10.2022
© AFP 2022 / SALEH AL-OBEIDIصورة تُظهر منظرًا من قلعة صيرة المطلة على ميناء عدن الجنوبي في اليمن 24 فبراير 2022
صورة تُظهر منظرًا من قلعة صيرة المطلة على ميناء عدن الجنوبي في اليمن 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© AFP 2022 / SALEH AL-OBEIDI
تابعنا عبرTelegram
علقت السلطات اليمنية، اليوم الثلاثاء، العمل مؤقتا في ميناء بمحافظة حضرموت شرق اليمن، بعد تحليق طائرات مسيرة مجهولة، بالقرب منه.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لوكالة "سبوتنيك"، إن طائرتين مسيرتين، يعتقد أنهما تابعتان لجماعة "أنصار الله" اليمنية حلقتا بكثافة في سماء ميناء مدينة المكلا مركز المحافظة، ما دفع حاميته العسكرية إلى التصدي لهما بإطلاق نيران مضاداتها الأرضية لإسقاطهما" .

وأضاف أن إدارة الميناء علقت دخول السفن مؤقتاً كإجراء احترازي.

يأتي ذلك بعد أيام من تبني جماعة "أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، استهداف ناقلة نفطية في ميناء الضَّبة في محافظة حضرموت، بضربة وصفتها بـ "التحذيرية"، أثناء تحميلها شحنة من النفط الخام، وذلك عقب انقضاء هدنة الأمم المتحدة مطلع أكتوبر الجاري، دون الإعلان عن تمديدها.

وجاء هجوم "أنصار الله" بعد طلبها من الشركات النفطية في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، إيقاف عمليات التصدير رداً على ما تعتبره الجماعة استحواذ الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين الحكوميين.
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
"أنصار الله" تعلن تنفيذها ضربات تحذيرية لمنع سفينة من تهريب نفط اليمن الخام
21 أكتوبر, 17:46 GMT
ومطلع أكتوبر الجاري، أعلنت "أنصار الله" وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди в метро в Харькове - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала