تعليق العمل في ميناء حضرموت باليمن بسبب تحليق طائرات مجهولة
© AFP 2022 / SALEH AL-OBEIDIصورة تُظهر منظرًا من قلعة صيرة المطلة على ميناء عدن الجنوبي في اليمن 24 فبراير 2022
© AFP 2022 / SALEH AL-OBEIDI
علقت السلطات اليمنية، اليوم الثلاثاء، العمل مؤقتا في ميناء بمحافظة حضرموت شرق اليمن، بعد تحليق طائرات مسيرة مجهولة، بالقرب منه.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لوكالة "سبوتنيك"، إن طائرتين مسيرتين، يعتقد أنهما تابعتان لجماعة "أنصار الله" اليمنية حلقتا بكثافة في سماء ميناء مدينة المكلا مركز المحافظة، ما دفع حاميته العسكرية إلى التصدي لهما بإطلاق نيران مضاداتها الأرضية لإسقاطهما" .
وأضاف أن إدارة الميناء علقت دخول السفن مؤقتاً كإجراء احترازي.
يأتي ذلك بعد أيام من تبني جماعة "أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، استهداف ناقلة نفطية في ميناء الضَّبة في محافظة حضرموت، بضربة وصفتها بـ "التحذيرية"، أثناء تحميلها شحنة من النفط الخام، وذلك عقب انقضاء هدنة الأمم المتحدة مطلع أكتوبر الجاري، دون الإعلان عن تمديدها.
وجاء هجوم "أنصار الله" بعد طلبها من الشركات النفطية في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، إيقاف عمليات التصدير رداً على ما تعتبره الجماعة استحواذ الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين الحكوميين.
وأضاف أن إدارة الميناء علقت دخول السفن مؤقتاً كإجراء احترازي.
يأتي ذلك بعد أيام من تبني جماعة "أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، استهداف ناقلة نفطية في ميناء الضَّبة في محافظة حضرموت، بضربة وصفتها بـ "التحذيرية"، أثناء تحميلها شحنة من النفط الخام، وذلك عقب انقضاء هدنة الأمم المتحدة مطلع أكتوبر الجاري، دون الإعلان عن تمديدها.
وجاء هجوم "أنصار الله" بعد طلبها من الشركات النفطية في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، إيقاف عمليات التصدير رداً على ما تعتبره الجماعة استحواذ الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين الحكوميين.
21 أكتوبر, 17:46 GMT
ومطلع أكتوبر الجاري، أعلنت "أنصار الله" وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.