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https://sputnikarabic.ae/20221021/أنصار-الله-تعلن-تنفيذها-ضربات-تحذيرية-لمنع-سفينة-من-تهريب-نفط-اليمن-الخام-1069328379.html
"أنصار الله" تعلن تنفيذها ضربات تحذيرية لمنع سفينة من تهريب نفط اليمن الخام
"أنصار الله" تعلن تنفيذها ضربات تحذيرية لمنع سفينة من تهريب نفط اليمن الخام
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، تنفيذها لضربات وصفتها بالتحذيرية "لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بحضر موت". 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T17:46+0000
2022-10-21T17:46+0000
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وتابعت الجماعة أن السفينة خالفت قرارات حظر نقل وتصدير النفط، وأن الرسالة التحذيرية تأتي "لمنع استمرار عمليات نهب الثروة النفطية"، حسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.وأشارت "أنصار الله" إلى أن التعامل مع السفينة تم بحذر "حفاظا على البنية التحتية لليمن". وأكدت الجماعة قدرتها على شن عمليات تحذيرية أخرى للدفاع عن ثروات اليمن.
https://sputnikarabic.ae/20221020/وزير-الإعلام-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بالتضليل-في-ملف-دفع-رواتب-الموظفين-1069295059.html
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أخبار اليمن الأن
أخبار اليمن الأن

"أنصار الله" تعلن تنفيذها ضربات تحذيرية لمنع سفينة من تهريب نفط اليمن الخام

17:46 GMT 21.10.2022
© AFP 2022القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد "أنصار الله" الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
© AFP 2022
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، تنفيذها لضربات وصفتها بالتحذيرية "لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بحضر موت".
وتابعت الجماعة أن السفينة خالفت قرارات حظر نقل وتصدير النفط، وأن الرسالة التحذيرية تأتي "لمنع استمرار عمليات نهب الثروة النفطية"، حسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
وزير الإعلام اليمني يتهم "أنصار الله" بالتضليل في ملف دفع رواتب الموظفين
أمس, 19:51 GMT
وأشارت "أنصار الله" إلى أن التعامل مع السفينة تم بحذر "حفاظا على البنية التحتية لليمن".
وأكدت الجماعة قدرتها على شن عمليات تحذيرية أخرى للدفاع عن ثروات اليمن.
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