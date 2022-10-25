https://sputnikarabic.ae/20221025/خلل-يضرب-واتسآب-يعطل-خدمة-المراسلة-1069439124.html
خلل يضرب "واتسآب" يعطل خدمة المراسلة
خلل يضرب "واتسآب" يعطل خدمة المراسلة
أبلغ مستخدمو تطبيق المراسلة "واتسآب"، اليوم الثلاثاء، أنهم غير قادرين على إرسال واستقبال الرسائل على الإطلاق، وذلك في العديد من الدول حول العالم. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T07:53+0000
2022-10-25T07:53+0000
2022-10-25T08:28+0000
منوعات
مجتمع
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أظهر "Downdetector"، وهو موقع إلكتروني يتتبع الانقطاعات عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، ارتفاعا حادا في عدد المستخدمين الذين أبلغوا عن انقطاع واتساب.وأبلغ الموقع عن ارتفاع هائل في التقارير التي وردت حول الخلل الذي أصاب التطبيق المملوك لشركة "ميتا" (نشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة).ويشكو المستخدمون من عدم تسليم رسائلهم (النصية والصور والفيديوهات). حتى عندما يتم تسليم الرسائل، يفشل "واتسآب" في تمييز حالة التسليم، بحسب موقع "بيزنس توداي".بدأ الانقطاع قبل وقت قصير من الساعة 8:30 بتوقيت غرينتش من صباح يوم الثلاثاء، وهو مستمر حتى الساعة، ومن غير المعروف متى سينتهي.وواتساب هو أحد أكثر منصات المراسلة شيوعا حول العالم، ويقدر أن لديه أكثر من ملياري مستخدم نشط على مستوى العالم.وجاء الخلل بعد يوم واحد من إيقاف "واتساب" عمله على عدد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "iOS 10"، و"iOS 11"، والتي لن تتمكن من الحصول على تحديثات أو ميزات قادمة.
https://sputnikarabic.ae/20221024/واتسآب-يضيف-لأول-مرة-استطلاعات-للرأي-داخل-المحادثات-1069405833.html
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منوعات, مجتمع
خلل يضرب "واتسآب" يعطل خدمة المراسلة
07:53 GMT 25.10.2022 (تم التحديث: 08:28 GMT 25.10.2022) تابعنا عبر
أبلغ مستخدمو تطبيق المراسلة "واتسآب"، اليوم الثلاثاء، أنهم غير قادرين على إرسال واستقبال الرسائل على الإطلاق، وذلك في العديد من الدول حول العالم.
أظهر "Downdetector"، وهو موقع إلكتروني يتتبع الانقطاعات عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، ارتفاعا حادا في عدد المستخدمين الذين أبلغوا عن انقطاع واتساب.
وأبلغ الموقع عن ارتفاع هائل في التقارير التي وردت حول الخلل الذي أصاب التطبيق المملوك لشركة "ميتا" (نشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة).
ويشكو المستخدمون من عدم تسليم رسائلهم (النصية والصور والفيديوهات). حتى عندما يتم تسليم الرسائل، يفشل "واتسآب" في تمييز حالة التسليم، بحسب موقع
"بيزنس توداي".
بدأ الانقطاع قبل وقت قصير من الساعة 8:30 بتوقيت غرينتش من صباح يوم الثلاثاء، وهو مستمر حتى الساعة، ومن غير المعروف متى سينتهي.
وواتساب
هو أحد أكثر منصات المراسلة شيوعا حول العالم، ويقدر أن لديه أكثر من ملياري مستخدم نشط على مستوى العالم.
وجاء الخلل بعد يوم واحد من إيقاف "واتساب" عمله على عدد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "iOS 10"، و"iOS 11"، والتي لن تتمكن من الحصول على تحديثات أو ميزات قادمة.