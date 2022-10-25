https://sputnikarabic.ae/20221025/روغوزين-يستخدم-لقبه-الخاص-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1069440056.html
روغوزين يستخدم لقبه الخاص في منطقة العملية العسكرية الخاصة
روغوزين يستخدم لقبه الخاص في منطقة العملية العسكرية الخاصة
قال الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، أنه يستخدم لقبه الخاص في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T08:36+0000
2022-10-25T08:36+0000
2022-10-25T08:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
دميتري روغوزين
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وأضاف روغوزين في تصريح لـ"سبوتنيك": "كوسموس" هو رمز النداء الخاص بي للاتصالات اللاسلكية".أكد الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين، صحة المعلومات التي تفيد بوجوده في مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا مؤخرا.جاء ذلك ردا على معلومات نشرها موقع "كريملوفسكايا براتشكا" حول إمكانية تواجد روغوزين في زابوروجيه، الأمر الذي دفعه لتأكيد صحة هذه المعلومات، ووثق تأكديه بصورة له بلباس عسكري قرب الدبابة في جبهات القتال في زابوروجيه.وقال: نعم فعلتها، وبغض النظر عما سيقوله الآخرون، فإن المنتصر هو من يتتبع أهدافه حتى النهاية، وأنا هنا لأدافع عن سلافيانسك وأحقق حلمها بالأمن والاستقرار.وأضاف أنه مستعد للتخلي عن جميع مراتبه وتغيير نمط حياته بالكامل في سبيل شعوره بالسعادة لوجوده في خنادق الدفاع عن مدينة سلافيانسك.وفي الـ23 من أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن روغوزين عن تبرعه بـ500 بزة شتوية لمركز للشرطة في جمهورية دونيتسك الشعبية.يذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين أقال روغوزين في الـ15 من يوليو/ تموز، وأعلن الكرملين، أنه سيتم الإعلان عن منصب روغوزين الجديد في الوقت المناسب.
https://sputnikarabic.ae/20220625/روغوزين-روسيا-تطلق-الإنتاج-الضخم-لصاروخ-سارمات-1064180206.html
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روسيا, دميتري روغوزين
روغوزين يستخدم لقبه الخاص في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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قال الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، أنه يستخدم لقبه الخاص في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأضاف روغوزين في تصريح لـ"سبوتنيك": "كوسموس" هو رمز النداء الخاص بي للاتصالات اللاسلكية".
أكد الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين
، صحة المعلومات التي تفيد بوجوده في مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا مؤخرا.
جاء ذلك ردا على معلومات نشرها موقع "كريملوفسكايا براتشكا" حول إمكانية تواجد روغوزين في زابوروجيه، الأمر الذي دفعه لتأكيد صحة هذه المعلومات، ووثق تأكديه بصورة له بلباس عسكري قرب الدبابة في جبهات القتال في زابوروجيه.
وقال: نعم فعلتها، وبغض النظر عما سيقوله الآخرون، فإن المنتصر هو من يتتبع أهدافه حتى النهاية، وأنا هنا لأدافع عن سلافيانسك وأحقق حلمها بالأمن والاستقرار.
وأضاف أنه مستعد للتخلي عن جميع مراتبه وتغيير نمط حياته بالكامل في سبيل شعوره بالسعادة لوجوده في خنادق الدفاع عن مدينة سلافيانسك.
وفي الـ23 من أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن روغوزين عن تبرعه بـ500 بزة شتوية لمركز للشرطة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
يذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين أقال روغوزين في الـ15 من يوليو
/ تموز، وأعلن الكرملين، أنه سيتم الإعلان عن منصب روغوزين الجديد في الوقت المناسب.