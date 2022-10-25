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محكمة موسكو ترفض تخفيف الحكم على لاعبة كرة السلة الأمريكية
محكمة موسكو ترفض تخفيف الحكم على لاعبة كرة السلة الأمريكية
أيدت محكمة موسكو الإقليمية، اليوم الثلاثاء، على تثبيت حكم السجن بحق لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينير لمدة تسع سنوات بتهمة تهريب زيت الحشيش. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T13:03+0000
2022-10-25T13:03+0000
روسيا
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وأعلنت القاضية إيلينا فورونتسوفا عن القرار بالقول "تم تغيير الحكم من حيث مدة الإقامة في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة ليوم ونصف والحكم لم يتغير".وشاركت لاعبة كرة السلة نفسها في الجلسة عبر تقنية الفيديو من مركز الاحتجاز، حيث اعتبرت غرينر أن "السجن لمدة تسع سنوات أكثر من اللازم والأشخاص الذين يرتكبون جرائم أكثر بشاعة يحصلون على أحكام أقصر".وطالبت الرياضية الانتباه إلى "تلك الإغفالات التي تمت في الحالة السابقة"، مؤكدة على أنها تأسف لخطئها الذي ارتكبته دون نية خبيثة.وأشار محامي الدفاع إلى أنه يعتبر الحكم "قاسيا للغاية وغير مناسب لخطورة الجريمة" وطالب أيضًا بمراعاة الاعتراف بالذنب وحالة غرينر الصحية، طالبا إلغاء الحكم أو فرض عقوبة أكثر تساهلاً لأن الحجج لا تستند إلى قواعد القانون الإجرائي، فكل الأدلة التي يقوم عليها الاتهام متوافقة مع القانون".
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روسيا

محكمة موسكو ترفض تخفيف الحكم على لاعبة كرة السلة الأمريكية

13:03 GMT 25.10.2022
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورلاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر
لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© Sputnik . Alexey Filippov
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أيدت محكمة موسكو الإقليمية، اليوم الثلاثاء، على تثبيت حكم السجن بحق لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينير لمدة تسع سنوات بتهمة تهريب زيت الحشيش.
وأعلنت القاضية إيلينا فورونتسوفا عن القرار بالقول "تم تغيير الحكم من حيث مدة الإقامة في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة ليوم ونصف والحكم لم يتغير".
وشاركت لاعبة كرة السلة نفسها في الجلسة عبر تقنية الفيديو من مركز الاحتجاز، حيث اعتبرت غرينر أن "السجن لمدة تسع سنوات أكثر من اللازم والأشخاص الذين يرتكبون جرائم أكثر بشاعة يحصلون على أحكام أقصر".
وطالبت الرياضية الانتباه إلى "تلك الإغفالات التي تمت في الحالة السابقة"، مؤكدة على أنها تأسف لخطئها الذي ارتكبته دون نية خبيثة.
وأشار محامي الدفاع إلى أنه يعتبر الحكم "قاسيا للغاية وغير مناسب لخطورة الجريمة" وطالب أيضًا بمراعاة الاعتراف بالذنب وحالة غرينر الصحية، طالبا إلغاء الحكم أو فرض عقوبة أكثر تساهلاً لأن الحجج لا تستند إلى قواعد القانون الإجرائي، فكل الأدلة التي يقوم عليها الاتهام متوافقة مع القانون".
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