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https://sputnikarabic.ae/20221025/موظفو-تويتر-يحذرون-إيلون-ماسك-من-التسريح-الجماعي-للعاملين-ويصفونه-بـالتصرف-المتهور-1069449934.html
موظفو "تويتر" يحذرون إيلون ماسك من التسريح الجماعي للعاملين ويصفونه بـ"التصرف المتهور"
موظفو "تويتر" يحذرون إيلون ماسك من التسريح الجماعي للعاملين ويصفونه بـ"التصرف المتهور"
حذر موظفون في موقع "تويتر" الأمريكي، الملياردير إيلون ماسك، من أن نيته القيام بتخفيض جماعي للعاملين سيكون "تصرفا متهورا"، وذلك قبل أيام من إنهاء صفته لشراء... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T10:54+0000
2022-10-25T10:54+0000
تويتر
إيلون ماسك
مجتمع
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جاء ذلك في رسالة مفتوحة ووجهها الموظفين إلى ماسك وإدارة "تويتر"، وفقا لمجلة "تايم" الأمريكية، والتي تأتي ردا على تقرير صادر من صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بأن ماسك يرغب في تخفيض ما يصل إلى 75 في المائة من موظفي "تويتر"، البالغ عددهم 7500 موظف.وكتب الموظفون في رسالتهم أن "خطة إيلون ماسك لتسريح 75 في المائة من العاملين في "تويتر" ستضر بقدرة المنصة على خدمة المحادثة العامة، وأن تهديدا بهذا الحجم هو تهديد متهور، ويقوّض ثقة مستخدمينا وعملائنا في منصتنا، وهو عمل شفاف لتخويف العمال"، وفق قولهم.تشمل الرسالة كذلك قائمة بالمطالب "للقيادة الحالية والمستقبلية" للشركة، بالإضافة إلى "سياسات الفصل العادلة لجميع العمال"، والرغبة في الحفاظ على مزايا الموظفين الحالية، بما في ذلك العمل عن بُعد وفي المنزل.وسبق لإيلون ماسك أن انتقد سياسة العمل عن بُعد، واقترح على معظم موظفي "تويتر" العودة إلى المكتب.كما حذرت الرسالة المفتوحة من احتمالية حدوث انقسام أيديولوجي بين بعض العاملين في "تويتر" وماسك، إذ جاء في نصها: "نطالب بألا تميز القيادة ضد العمال على أساس العرق أو الجنس أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو المعتقدات السياسية".ومن المتوقع أن ينتهي إيلون ماسك من صفقة الاستحواذ على "تويتر" بحلول يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مقابل 44 مليار دولار أمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20221022/تويتر-تفند-الأنباء-حول-نية-إيلون-ماسك-تسريح-75-من-موظفيها-بعد-استحواذه-على-الشركة-1069351404.html
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تويتر, إيلون ماسك, مجتمع
تويتر, إيلون ماسك, مجتمع

موظفو "تويتر" يحذرون إيلون ماسك من التسريح الجماعي للعاملين ويصفونه بـ"التصرف المتهور"

10:54 GMT 25.10.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYالملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة "تويتر" الأمريكية
الملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة تويتر الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
الملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة "تويتر" الأمريكية
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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حذر موظفون في موقع "تويتر" الأمريكي، الملياردير إيلون ماسك، من أن نيته القيام بتخفيض جماعي للعاملين سيكون "تصرفا متهورا"، وذلك قبل أيام من إنهاء صفته لشراء منصة التغريدات.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة ووجهها الموظفين إلى ماسك وإدارة "تويتر"، وفقا لمجلة "تايم" الأمريكية، والتي تأتي ردا على تقرير صادر من صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بأن ماسك يرغب في تخفيض ما يصل إلى 75 في المائة من موظفي "تويتر"، البالغ عددهم 7500 موظف.
وكتب الموظفون في رسالتهم أن "خطة إيلون ماسك لتسريح 75 في المائة من العاملين في "تويتر" ستضر بقدرة المنصة على خدمة المحادثة العامة، وأن تهديدا بهذا الحجم هو تهديد متهور، ويقوّض ثقة مستخدمينا وعملائنا في منصتنا، وهو عمل شفاف لتخويف العمال"، وفق قولهم.
وتابعوا مؤكدين: "لا يمكننا الاستمرار في القيام بعملنا في بيئة من المضايقات والتهديدات المستمرة".
تشمل الرسالة كذلك قائمة بالمطالب "للقيادة الحالية والمستقبلية" للشركة، بالإضافة إلى "سياسات الفصل العادلة لجميع العمال"، والرغبة في الحفاظ على مزايا الموظفين الحالية، بما في ذلك العمل عن بُعد وفي المنزل.
إلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
‏"تويتر" تفند الأنباء حول نية إيلون ماسك تسريح 75% من موظفيها بعد استحواذه على ‏الشركة
22 أكتوبر, 15:36 GMT
وسبق لإيلون ماسك أن انتقد سياسة العمل عن بُعد، واقترح على معظم موظفي "تويتر" العودة إلى المكتب.
كما حذرت الرسالة المفتوحة من احتمالية حدوث انقسام أيديولوجي بين بعض العاملين في "تويتر" وماسك، إذ جاء في نصها: "نطالب بألا تميز القيادة ضد العمال على أساس العرق أو الجنس أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو المعتقدات السياسية".
ومن المتوقع أن ينتهي إيلون ماسك من صفقة الاستحواذ على "تويتر" بحلول يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مقابل 44 مليار دولار أمريكي.
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