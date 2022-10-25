https://sputnikarabic.ae/20221025/موظفو-تويتر-يحذرون-إيلون-ماسك-من-التسريح-الجماعي-للعاملين-ويصفونه-بـالتصرف-المتهور-1069449934.html

موظفو "تويتر" يحذرون إيلون ماسك من التسريح الجماعي للعاملين ويصفونه بـ"التصرف المتهور"

موظفو "تويتر" يحذرون إيلون ماسك من التسريح الجماعي للعاملين ويصفونه بـ"التصرف المتهور"

حذر موظفون في موقع "تويتر" الأمريكي، الملياردير إيلون ماسك، من أن نيته القيام بتخفيض جماعي للعاملين سيكون "تصرفا متهورا"، وذلك قبل أيام من إنهاء صفته لشراء... 25.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-25T10:54+0000

2022-10-25T10:54+0000

2022-10-25T10:54+0000

تويتر

إيلون ماسك

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1069449788_0:12:3125:1769_1920x0_80_0_0_c0ea589cee54e231a5d4bd5786bb8661.jpg

جاء ذلك في رسالة مفتوحة ووجهها الموظفين إلى ماسك وإدارة "تويتر"، وفقا لمجلة "تايم" الأمريكية، والتي تأتي ردا على تقرير صادر من صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بأن ماسك يرغب في تخفيض ما يصل إلى 75 في المائة من موظفي "تويتر"، البالغ عددهم 7500 موظف.وكتب الموظفون في رسالتهم أن "خطة إيلون ماسك لتسريح 75 في المائة من العاملين في "تويتر" ستضر بقدرة المنصة على خدمة المحادثة العامة، وأن تهديدا بهذا الحجم هو تهديد متهور، ويقوّض ثقة مستخدمينا وعملائنا في منصتنا، وهو عمل شفاف لتخويف العمال"، وفق قولهم.تشمل الرسالة كذلك قائمة بالمطالب "للقيادة الحالية والمستقبلية" للشركة، بالإضافة إلى "سياسات الفصل العادلة لجميع العمال"، والرغبة في الحفاظ على مزايا الموظفين الحالية، بما في ذلك العمل عن بُعد وفي المنزل.وسبق لإيلون ماسك أن انتقد سياسة العمل عن بُعد، واقترح على معظم موظفي "تويتر" العودة إلى المكتب.كما حذرت الرسالة المفتوحة من احتمالية حدوث انقسام أيديولوجي بين بعض العاملين في "تويتر" وماسك، إذ جاء في نصها: "نطالب بألا تميز القيادة ضد العمال على أساس العرق أو الجنس أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو المعتقدات السياسية".ومن المتوقع أن ينتهي إيلون ماسك من صفقة الاستحواذ على "تويتر" بحلول يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مقابل 44 مليار دولار أمريكي.

https://sputnikarabic.ae/20221022/تويتر-تفند-الأنباء-حول-نية-إيلون-ماسك-تسريح-75-من-موظفيها-بعد-استحواذه-على-الشركة-1069351404.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تويتر, إيلون ماسك, مجتمع