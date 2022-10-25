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وفاة فريد الديب محامي حسني مبارك... ونجل الرئيس المصري الأسبق ينعيه
وفاة فريد الديب محامي حسني مبارك... ونجل الرئيس المصري الأسبق ينعيه
توفي المحامي المصري البارز، فريد الديب، اليوم الثلاثاء، عن عمر 79 عاما، بعد صراع مع المرض. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T09:46+0000
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أعلن الفنان المصري، تامر عبد المنعم، زوج ابنته أن جنازة حماه ستقام عقب صلاة العصر، اليوم الثلاثاء، من مسجد السيدة زينب بالقاهرة، وفقا لصحيفة "الشروق" المصرية.وحاز فريد الديب على شهرة واسعة من توليه الدفاع عن الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، بعد تخلليه عن منصبه إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011.ودافع الديب عن مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية المصري الأسبق، حبيب العادلي، في ما يعرف إعلاميا بـ"قضية القرن"، والتي شملت اتهامات لهم بقتل المتظاهرين، وتصدير الغاز، وقضية القصور الرئاسية.وحرص علاء مبارك، نجل الراحل حسني مبارك، على نعي فريد الديب عبر "تويتر" قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، نتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة الأستاذ فريد الديب، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته و أن يلهم أهله الصبر والسلوان".وأردف علاء مبارك: "لا ننسى وقفه الرجل مع الأسرة في وقت انسحب فية الآخرون، ربنا يرحمه".وبخلاف الدفاع عن حسني مبارك، فمن أشهر القضايا التي تولى المحامي الراحل، فريد الديب، الدفاع عنها خلال مشواره قضية مقتل الفنانة اللبنانية، سوزان تميم، وقضية الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام.وكان الديب أثار جدلا في شهر يوليو/ تموز، عندما أشار إلى أن هناك 60 يوما للاطلاع على أوراق قضية مقتل طالبة جامعة المنصورة، نيرة أشرف، لكنه نفى بعدها تأكيد قبوله الدفاع عن قاتلها، محمد عادل، بعد صدور حكم بإعدامه.
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وفاة فريد الديب محامي حسني مبارك... ونجل الرئيس المصري الأسبق ينعيه

09:46 GMT 25.10.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHEDالمحامي المصري، فريد الديب
المحامي المصري، فريد الديب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
المحامي المصري، فريد الديب
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHED
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توفي المحامي المصري البارز، فريد الديب، اليوم الثلاثاء، عن عمر 79 عاما، بعد صراع مع المرض.
أعلن الفنان المصري، تامر عبد المنعم، زوج ابنته أن جنازة حماه ستقام عقب صلاة العصر، اليوم الثلاثاء، من مسجد السيدة زينب بالقاهرة، وفقا لصحيفة "الشروق" المصرية.
وحاز فريد الديب على شهرة واسعة من توليه الدفاع عن الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، بعد تخلليه عن منصبه إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011.
ودافع الديب عن مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية المصري الأسبق، حبيب العادلي، في ما يعرف إعلاميا بـ"قضية القرن"، والتي شملت اتهامات لهم بقتل المتظاهرين، وتصدير الغاز، وقضية القصور الرئاسية.
وحرص علاء مبارك، نجل الراحل حسني مبارك، على نعي فريد الديب عبر "تويتر" قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، نتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة الأستاذ فريد الديب، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته و أن يلهم أهله الصبر والسلوان".
وأردف علاء مبارك: "لا ننسى وقفه الرجل مع الأسرة في وقت انسحب فية الآخرون، ربنا يرحمه".
وبخلاف الدفاع عن حسني مبارك، فمن أشهر القضايا التي تولى المحامي الراحل، فريد الديب، الدفاع عنها خلال مشواره قضية مقتل الفنانة اللبنانية، سوزان تميم، وقضية الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام.
وكان الديب أثار جدلا في شهر يوليو/ تموز، عندما أشار إلى أن هناك 60 يوما للاطلاع على أوراق قضية مقتل طالبة جامعة المنصورة، نيرة أشرف، لكنه نفى بعدها تأكيد قبوله الدفاع عن قاتلها، محمد عادل، بعد صدور حكم بإعدامه.
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