https://sputnikarabic.ae/20221026/الأمم-المتحدة-تحذر-من-وصول-الميثان-إلى-أعلى-معدل-له-بالغلاف-الجوي--1069511268.html
الأمم المتحدة تحذر من وصول الميثان إلى أعلى معدل له بالغلاف الجوي
الأمم المتحدة تحذر من وصول الميثان إلى أعلى معدل له بالغلاف الجوي
حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من أن تركيزات غاز الميثان في الغلاف الجوي سجلت أعلى معدل لها على الإطلاق في عام 2021، في الوقت واصلت فيه الغازات الدفيئة... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T16:08+0000
2022-10-26T16:08+0000
2022-10-26T16:08+0000
الاحترار العالمي
غاز الميثان
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وقالت منظمة الأرصاد الجوية العالمية التابعة للأمم المتحدة إن معدلات ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز المسببة للاحتباس الحراري وصلت جميعها إلى مستويات قياسية جديدة العام الماضي.وحقق الميثان الذي يبقى في الغلاف الجوي لنحو 10 سنوات فقط ولكن لديه قدرة احترار أكبر بكثير من ثاني أكسيد الكربون، أكبر قفزة سنوية له في التركيزات منذ أن بدأت القياسات المنهجية قبل نحو 40 عاما.وقالت هيئة الأرصاد العالمية إن "سبب هذه الزيادة الاستثنائية غير واضح لكن يبدو أنه نتيجة لكل من عمليات بيولوجية وأنشطة بشرية".وذكرت رئيس منظمة الأرصاد الجوية العالمية بيتيري تالاس أن الأرقام الواردة في نشرة غازات الاحتباس الحراري الصادرة عن المنظمة أكدت على "التحدي الهائل - والضرورة الحيوية - لاتخاذ إجراءات عاجلة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومنع ارتفاع درجات الحرارة العالمية في المستقبل".
https://sputnikarabic.ae/20220528/اكتشاف-مواد-كيميائية-في-الغلاف-الجوي-قد-تكون-وراء-أمراض-الجهاز-التنفسي-والقلب-والاحتباس-الحراري-1062807198.html
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الاحترار العالمي, غاز الميثان
الاحترار العالمي, غاز الميثان
الأمم المتحدة تحذر من وصول الميثان إلى أعلى معدل له بالغلاف الجوي
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حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من أن تركيزات غاز الميثان في الغلاف الجوي سجلت أعلى معدل لها على الإطلاق في عام 2021، في الوقت واصلت فيه الغازات الدفيئة الثلاثة تسجيل مستويات أعلى.
وقالت منظمة الأرصاد الجوية العالمية التابعة للأمم المتحدة إن معدلات ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز المسببة للاحتباس الحراري وصلت جميعها إلى مستويات قياسية جديدة العام الماضي.
وحقق الميثان الذي يبقى في الغلاف الجوي لنحو 10 سنوات فقط ولكن لديه قدرة احترار أكبر بكثير
من ثاني أكسيد الكربون، أكبر قفزة سنوية له في التركيزات منذ أن بدأت القياسات المنهجية قبل نحو 40 عاما.
وقالت هيئة الأرصاد العالمية إن "سبب هذه الزيادة الاستثنائية غير واضح لكن يبدو أنه نتيجة لكل من عمليات بيولوجية وأنشطة بشرية".
وذكرت رئيس منظمة الأرصاد الجوية العالمية بيتيري تالاس أن الأرقام الواردة في نشرة غازات الاحتباس الحراري الصادرة عن المنظمة أكدت على "التحدي الهائل - والضرورة الحيوية - لاتخاذ إجراءات عاجلة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومنع ارتفاع درجات الحرارة العالمية في المستقبل".