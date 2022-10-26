https://sputnikarabic.ae/20221026/الإمارات-تعلن-استثمار-20-مليار-دولار-في-مصر-خلال-10-سنوات-1069497473.html
الإمارات تعلن استثمار 20 مليار دولار في مصر خلال 10 سنوات
الإمارات تعلن استثمار 20 مليار دولار في مصر خلال 10 سنوات
أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعتزم استثمار 20 مليار دولار في مصر خلال 10 سنوات. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T11:39+0000
2022-10-26T11:39+0000
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ووفقا لموقع "مصراوي"، جاء ذلك خلال حديثه في مؤتمر مرور 50 عام على العلاقات المصرية الإماراتية، اليوم الأربعاء.وقال الوزير الإماراتي إن الاستثمارت ستركز على قطاعات مستقبلية تلبي الاحتياجات المستقبلية للوطن العربي.وأشار إلى أن الاستثمارات ستضيف تخصصات واضحة، كما ستعمل على استثمار 4 مليار دولار للاستثمار الصناعي بين الأربع دول، بين مصر والإمارات والبحرين والأردن.وأكد الوزير أن الصناديق السيادية والاتفاقات الصناعية أرست دعائم التحول لاستثمار أكثر استدامة.ولفت إلى أن الاستثمارات المباشرة لدولة الإمارات في مصر تبلغ نحو 28 مليار دولار حتى الآن، فيما يبلغ حجم الاستثمارات المباشرة بين الدولتين 30 مليار دولار.وأوضح أنه يوجد أكثر من ألف شركة إماراتية تعمل في مصر بقطاعات مختلفة بما يعكس سعي المستثمرين الإماراتيين في مصر.فيما أفاد بأن عدد المصريين العاملين في الإمارات يقارب من 70 ألف مصري بما يعكس العلاقات القوية بين الدولتين.
https://sputnikarabic.ae/20221026/السيسي-يؤكد-أن-العلاقة-مع-الإمارات-تزداد-رسوخا-1069490149.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, اقتصاد
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, اقتصاد
الإمارات تعلن استثمار 20 مليار دولار في مصر خلال 10 سنوات
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أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعتزم استثمار 20 مليار دولار في مصر خلال 10 سنوات.
ووفقا لموقع "مصراوي"، جاء ذلك خلال حديثه في مؤتمر مرور 50 عام على العلاقات المصرية الإماراتية، اليوم الأربعاء.
وقال
الوزير الإماراتي إن الاستثمارت ستركز على قطاعات مستقبلية تلبي الاحتياجات المستقبلية للوطن العربي.
وأشار إلى أن الاستثمارات ستضيف تخصصات واضحة، كما ستعمل على استثمار 4 مليار دولار للاستثمار الصناعي بين الأربع دول، بين مصر والإمارات والبحرين والأردن.
وأكد الوزير أن الصناديق السيادية والاتفاقات الصناعية أرست دعائم التحول لاستثمار أكثر استدامة.
ولفت إلى أن الاستثمارات المباشرة لدولة الإمارات في مصر
تبلغ نحو 28 مليار دولار حتى الآن، فيما يبلغ حجم الاستثمارات المباشرة بين الدولتين 30 مليار دولار.
وأوضح أنه يوجد أكثر من ألف شركة إماراتية تعمل في مصر بقطاعات مختلفة بما يعكس سعي المستثمرين الإماراتيين في مصر.
فيما أفاد بأن عدد المصريين العاملين في الإمارات
يقارب من 70 ألف مصري بما يعكس العلاقات القوية بين الدولتين.