https://sputnikarabic.ae/20221026/السيسي-يؤكد-أن-العلاقة-مع-الإمارات-تزداد-رسوخا-1069490149.html

السيسي يؤكد أن العلاقة مع الإمارات "تزداد رسوخا"

السيسي يؤكد أن العلاقة مع الإمارات "تزداد رسوخا"

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على تطابق الرؤى مع قيادات دولة الإمارات، معتبرا أن البلدين والشعبين بمثابة "شعب واحد وبلد واحد"، وأن... 26.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-26T09:29+0000

2022-10-26T09:29+0000

2022-10-26T09:29+0000

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الرئيس عبدالفتاح السيسي

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وأضاف السيسي، في كلمة له، بمناسبة مرور 50 عاماً على العلاقات المصرية الإماراتية، أن "التعاون الاقتصادي والاستثماري وفي جميع المجالات بين البلدين يسير على أعلى مستوى"، مشدداً على أن العلاقات "قائمة على الفهم الواقعي المتعمق والدقيق لظروف المنطقة والعالم، وعلى التكامل".وذكر بمقولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، خلال حرب أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973، بأن "البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي"، مشيرا إلى أن "على مدار تلك العقود لم تتغير قوة العلاقات، بل ازدادت رسوخاً، وظل التفاهم والإخاء والتوافق بين البلدين هو عنوان المسيرة"، وصولاً إلى رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة".وعبر الرئيس المصري، عن تقديره وعرفانه لـ"موقف الإمارات التاريخي الداعم خلال الفترة العصيبة التي مرت بها مصر منذ حوالي 10 سنوات، والذي جاء تعزيزاً لخصوصية العلاقات، وبرهاناً واضحاً على ما يجمع الدولتين والقيادتين والشعبين من روابط".وكان مسؤول إماراتي، قال الأحد الماضي، إن استثمارات بلاده في مصر تقدر حاليا بنحو 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن تزيد خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة 75%.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال الجروان لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).وقال الجروان إن الإمارات هي "أكبر مستثمر في جمهورية مصر العربية على الصعيد العربي والعالمي، وذلك بعد سنوات من العمل الجاد والتناغم بين قيادتي الدولتين الشقيقتين".وأوضح أنه بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد"، تقدر الاستثمارات الإماراتية في مصر تقدر حالياً بنحو 20 مليار دولار.

https://sputnikarabic.ae/20221007/مصر-والإمارات-تبحثان-التعاون-في-الصناعات-الدفاعية-1068723713.html

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أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي