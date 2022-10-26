https://sputnikarabic.ae/20221026/الإمارات-وأوزبكستان-توقعان-مذكرة-تعاون-في-مجال-الطاقة-النظيفة-فيديو-1069502198.html
الإمارات وأوزبكستان توقعان مذكرة تعاون في مجال الطاقة النظيفة... فيديو
الإمارات وأوزبكستان توقعان مذكرة تعاون في مجال الطاقة النظيفة... فيديو
وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية ووزارتا الطاقة وتطوير الابتكار في أوزبكستان، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك في المشروعات المبتكرة المرتبطة... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T12:43+0000
2022-10-26T12:43+0000
2022-10-26T12:43+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، وقع مذكرة التفاهم كل من وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والنفط الإماراتي شريف العلماء، ونائب وزير تطوير الابتكار الأوزبكستاني شاهلو تورديكولوفا، والنائب الأول لوزير الطاقة الأوزبكستاني عظيم أحمد خادجايف، عبر تقنية الاتصال المرئي.ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار حرص الطرفين على بحث المزيد من الفرص في مختلف المجالات ذات الصلة، من أجل تحقيق مختلف الأهداف المشتركة والمتمثلة في تنويع مصادر الطاقة وأفضل معدلات كفاءتها، وضمان الحصول على طاقة موثوقة ومستدامة وبتكاليف ميسرة.من جانبه، أكد شريف العلماء أن الإمارات تسعى دائما إلى تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات الصلة بقطاع الطاقة والعمل المناخي في مختلف دول العالم.وأشار إلى أن ذلك يسهم بدعم مسيرة الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وصولا إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.وأوضح أن قطاع الطاقة بحاجة إلى تبادل الخبرات والمعرفة والتعاون البناء من أجل توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للنهوض بالقطاع والوصول به إلى مستويات متقدمة، وتواكب التوجهات المستقبلية.ولفت إلى أن تطوير قطاع الطاقة، وخاصة النظيفة والمتجددة، يحتل رأس الأولويات، لدوره في معالجة انبعاثات الكربون.
https://sputnikarabic.ae/20210522/الهيدروجين-الأخضر-ما-الأهمية-الاقتصادية-لتحول-الإمارات-نحو-الطاقة-النظيفة؟-1049039461.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار أوزبكستان الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار أوزبكستان الآن
الإمارات وأوزبكستان توقعان مذكرة تعاون في مجال الطاقة النظيفة... فيديو
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وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية ووزارتا الطاقة وتطوير الابتكار في أوزبكستان، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك في المشروعات المبتكرة المرتبطة بمجالات الهيدروجين والطاقة النظيفة والمتجددة.
وحسب وكالة
الأنباء الإماراتية، وقع مذكرة التفاهم كل من وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والنفط الإماراتي شريف العلماء، ونائب وزير تطوير الابتكار الأوزبكستاني شاهلو تورديكولوفا، والنائب الأول لوزير الطاقة الأوزبكستاني عظيم أحمد خادجايف، عبر تقنية الاتصال المرئي.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار حرص الطرفين على بحث المزيد من الفرص في مختلف المجالات ذات الصلة، من أجل تحقيق مختلف الأهداف المشتركة والمتمثلة في تنويع مصادر الطاقة وأفضل معدلات كفاءتها، وضمان الحصول على طاقة موثوقة ومستدامة وبتكاليف ميسرة.
من جانبه، أكد شريف العلماء أن الإمارات تسعى دائما إلى تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات الصلة بقطاع الطاقة والعمل المناخي في مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن ذلك يسهم بدعم مسيرة الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وصولا إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات
2071.
وأوضح أن قطاع الطاقة بحاجة إلى تبادل الخبرات والمعرفة والتعاون البناء من أجل توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للنهوض بالقطاع والوصول به إلى مستويات متقدمة، وتواكب التوجهات المستقبلية.
ولفت إلى أن تطوير قطاع الطاقة، وخاصة النظيفة والمتجددة، يحتل رأس الأولويات، لدوره في معالجة انبعاثات الكربون
.