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https://sputnikarabic.ae/20221026/الدنمارك-تعلن-أنها-ستنشر-نتائج-التحقيق-في-هجمات-نورد-ستريم-في-حال-وجود-أدلة-دامغة-1069502471.html
الدنمارك تعلن أنها ستنشر نتائج التحقيق في هجمات "نورد ستريم" في حال وجود "أدلة دامغة"
الدنمارك تعلن أنها ستنشر نتائج التحقيق في هجمات "نورد ستريم" في حال وجود "أدلة دامغة"
صرح قائد البحرية الدنماركية ينس كريستوفرسن، بأن بلاده وألمانيا والسويد لن تكشف عن نتائج التحقيق في الهجمات التي تعرضت لها خطوط "نورد ستريم" إلا في حال الحصول... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T12:53+0000
2022-10-26T12:53+0000
روسيا
اقتصاد
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وبحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن الجنرال الدنماركي "سبب إخفاء معلومات التحقيق تعود من أجل التأكد تماما من النتائج والتي ستستند إلى حقائق ملموسة للغاية وليس لافتراضات".مشيرا إلى أن نشر نتائج أولية أو أجزاء للتحقيقات "قد يؤدي إلى ردود أفعال لن تكون بناءة في الوقت الحالي".من جهتها علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قائلة أن الغرب يقوم بإظهار "مقاربة غير تقليدية" للتحقيق في هجمات "نورد ستريم" الإرهابية، واعدا بعدم الكشف عن نتائجه حتى يتم الحصول على "دليل لا جدال فيه"، لأنه عادة ما يعاقب الأبرياء أولا ويتهم غير المتورطين.ووقعت الهجمات في 26 سبتمبر/ أيلول في وقت واحد على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا - "نورد ستريم" (كلا الخطين) و"نورد ستريم 2" (أحد الخطين). ولا تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد، إمكانية حدوث تخريب مستهدف. وذكرت شركة "نورد ستريم" أن حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح. ورفع مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل من أعمال الإرهاب الدولي.
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

الدنمارك تعلن أنها ستنشر نتائج التحقيق في هجمات "نورد ستريم" في حال وجود "أدلة دامغة"

12:53 GMT 26.10.2022
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
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صرح قائد البحرية الدنماركية ينس كريستوفرسن، بأن بلاده وألمانيا والسويد لن تكشف عن نتائج التحقيق في الهجمات التي تعرضت لها خطوط "نورد ستريم" إلا في حال الحصول على أدلة لا جدل فيها.
وبحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن الجنرال الدنماركي "سبب إخفاء معلومات التحقيق تعود من أجل التأكد تماما من النتائج والتي ستستند إلى حقائق ملموسة للغاية وليس لافتراضات".
مضيفا أنه من غير المرجح أن يدلي المحققون بأقوالهم حتى يكون لديهم "أدلة دامغة".
مشيرا إلى أن نشر نتائج أولية أو أجزاء للتحقيقات "قد يؤدي إلى ردود أفعال لن تكون بناءة في الوقت الحالي".
من جهتها علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قائلة أن الغرب يقوم بإظهار "مقاربة غير تقليدية" للتحقيق في هجمات "نورد ستريم" الإرهابية، واعدا بعدم الكشف عن نتائجه حتى يتم الحصول على "دليل لا جدال فيه"، لأنه عادة ما يعاقب الأبرياء أولا ويتهم غير المتورطين.
ووقعت الهجمات في 26 سبتمبر/ أيلول في وقت واحد على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا - "نورد ستريم" (كلا الخطين) و"نورد ستريم 2" (أحد الخطين). ولا تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد، إمكانية حدوث تخريب مستهدف. وذكرت شركة "نورد ستريم" أن حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح. ورفع مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل من أعمال الإرهاب الدولي.
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