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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221026/الغرب-يلاحظ-زيادة-التماسك-التكتيكي-للقوات-الروسية-في-أوكرانيا-تحت-قيادة-سوروفيكين-1069487464.html
الغرب يلاحظ زيادة التماسك التكتيكي للقوات الروسية في أوكرانيا تحت قيادة سوروفيكين
الغرب يلاحظ زيادة التماسك التكتيكي للقوات الروسية في أوكرانيا تحت قيادة سوروفيكين
ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مسؤولين عسكريين غربيين ومحللين، أن هناك علامات على مزيد من التماسك التكتيكي للقوات الروسية لوحظت بعد تعيين الجنرال سيرغي سوروفيكين... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T07:47+0000
2022-10-26T07:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سيرغي سوروفيكين
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وقال مسؤولون عسكريون ومحللون غربيون لصحيفة "بوليتيكو" إن "هناك بالفعل دلائل على وجود تماسك تكتيكي أكبر".وقال ضابط استخبارات بريطاني كبير لم يذكر اسمه للصحيفة، إن "تكتيكات سوروفيكين العسكرية أثبتت فعاليتها في سوريا، وبصفته خبيرا استراتيجيا عسكريا، اشتهر بكفاءة، وإن كانت قاسية".يذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أصدر في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قرارا بتعيين الجنرال سيرغي سوروفيكين قائدا للقوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.يشار إلى أن سوروفيكين يتولى قيادة القوات الجوية الروسية منذ 31 أكتوبر 2017. بالإضافة إلى قيادة القوات الروسية "الجنوبية" في منطقة العمليات الخاصة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، خاصة بعد انضمام هذه المناطق إلى روسيا، عقب استفتاء صوت خلاله سكان هذه المناطق لصالح الانضمام إلى روسيا، وبعد المصادقة البرلمانية في روسيا وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين، أصبحت هذه المناطق الأربع كيانات اتحادية روسية جديدة ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من الكيانات الفدرالية الروسية، بما في ذلك الحماية كأرض روسية.
https://sputnikarabic.ae/20221008/تعين-الجنرال-سيرغي-سوروفيكين-قائدا-للقوات-الروسية-في-منطقة-العمليات-العسكرية-الخاصة-1068765508.html
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روسيا, سيرغي سوروفيكين
روسيا, سيرغي سوروفيكين

الغرب يلاحظ زيادة التماسك التكتيكي للقوات الروسية في أوكرانيا تحت قيادة سوروفيكين

07:47 GMT 26.10.2022 (تم التحديث: 07:51 GMT 26.10.2022)
© Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federationالجنرال سيرغي سوروفيكين
الجنرال سيرغي سوروفيكين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
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ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مسؤولين عسكريين غربيين ومحللين، أن هناك علامات على مزيد من التماسك التكتيكي للقوات الروسية لوحظت بعد تعيين الجنرال سيرغي سوروفيكين قائدا للقوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال مسؤولون عسكريون ومحللون غربيون لصحيفة "بوليتيكو" إن "هناك بالفعل دلائل على وجود تماسك تكتيكي أكبر".
وقال ضابط استخبارات بريطاني كبير لم يذكر اسمه للصحيفة، إن "تكتيكات سوروفيكين العسكرية أثبتت فعاليتها في سوريا، وبصفته خبيرا استراتيجيا عسكريا، اشتهر بكفاءة، وإن كانت قاسية".
يذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أصدر في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قرارا بتعيين الجنرال سيرغي سوروفيكين قائدا للقوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
يشار إلى أن سوروفيكين يتولى قيادة القوات الجوية الروسية منذ 31 أكتوبر 2017. بالإضافة إلى قيادة القوات الروسية "الجنوبية" في منطقة العمليات الخاصة.
الجنرال سيرغي سوروفيكين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تعيين الجنرال سيرغي سوروفيكين قائدا للقوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة
8 أكتوبر, 12:26 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، خاصة بعد انضمام هذه المناطق إلى روسيا، عقب استفتاء صوت خلاله سكان هذه المناطق لصالح الانضمام إلى روسيا، وبعد المصادقة البرلمانية في روسيا وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين، أصبحت هذه المناطق الأربع كيانات اتحادية روسية جديدة ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من الكيانات الفدرالية الروسية، بما في ذلك الحماية كأرض روسية.
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