https://sputnikarabic.ae/20221026/الغرب-يلاحظ-زيادة-التماسك-التكتيكي-للقوات-الروسية-في-أوكرانيا-تحت-قيادة-سوروفيكين-1069487464.html
الغرب يلاحظ زيادة التماسك التكتيكي للقوات الروسية في أوكرانيا تحت قيادة سوروفيكين
الغرب يلاحظ زيادة التماسك التكتيكي للقوات الروسية في أوكرانيا تحت قيادة سوروفيكين
ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مسؤولين عسكريين غربيين ومحللين، أن هناك علامات على مزيد من التماسك التكتيكي للقوات الروسية لوحظت بعد تعيين الجنرال سيرغي سوروفيكين... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T07:47+0000
2022-10-26T07:47+0000
2022-10-26T07:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سيرغي سوروفيكين
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وقال مسؤولون عسكريون ومحللون غربيون لصحيفة "بوليتيكو" إن "هناك بالفعل دلائل على وجود تماسك تكتيكي أكبر".وقال ضابط استخبارات بريطاني كبير لم يذكر اسمه للصحيفة، إن "تكتيكات سوروفيكين العسكرية أثبتت فعاليتها في سوريا، وبصفته خبيرا استراتيجيا عسكريا، اشتهر بكفاءة، وإن كانت قاسية".يذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أصدر في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قرارا بتعيين الجنرال سيرغي سوروفيكين قائدا للقوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.يشار إلى أن سوروفيكين يتولى قيادة القوات الجوية الروسية منذ 31 أكتوبر 2017. بالإضافة إلى قيادة القوات الروسية "الجنوبية" في منطقة العمليات الخاصة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، خاصة بعد انضمام هذه المناطق إلى روسيا، عقب استفتاء صوت خلاله سكان هذه المناطق لصالح الانضمام إلى روسيا، وبعد المصادقة البرلمانية في روسيا وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين، أصبحت هذه المناطق الأربع كيانات اتحادية روسية جديدة ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من الكيانات الفدرالية الروسية، بما في ذلك الحماية كأرض روسية.
https://sputnikarabic.ae/20221008/تعين-الجنرال-سيرغي-سوروفيكين-قائدا-للقوات-الروسية-في-منطقة-العمليات-العسكرية-الخاصة-1068765508.html
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روسيا, سيرغي سوروفيكين
الغرب يلاحظ زيادة التماسك التكتيكي للقوات الروسية في أوكرانيا تحت قيادة سوروفيكين
07:47 GMT 26.10.2022 (تم التحديث: 07:51 GMT 26.10.2022) تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مسؤولين عسكريين غربيين ومحللين، أن هناك علامات على مزيد من التماسك التكتيكي للقوات الروسية لوحظت بعد تعيين الجنرال سيرغي سوروفيكين قائدا للقوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال مسؤولون عسكريون ومحللون غربيون لصحيفة "بوليتيكو"
إن "هناك بالفعل دلائل على وجود تماسك تكتيكي أكبر".
وقال ضابط استخبارات بريطاني كبير لم يذكر اسمه للصحيفة، إن "تكتيكات سوروفيكين العسكرية أثبتت فعاليتها في سوريا، وبصفته خبيرا استراتيجيا عسكريا، اشتهر بكفاءة، وإن كانت قاسية".
يذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أصدر في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قرارا بتعيين الجنرال سيرغي سوروفيكين
قائدا للقوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
يشار إلى أن سوروفيكين يتولى قيادة القوات الجوية الروسية منذ 31 أكتوبر 2017. بالإضافة إلى قيادة القوات الروسية "الجنوبية" في منطقة العمليات الخاصة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، خاصة بعد انضمام هذه المناطق إلى روسيا، عقب استفتاء صوت خلاله سكان هذه المناطق لصالح الانضمام إلى روسيا، وبعد المصادقة البرلمانية في روسيا وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين، أصبحت هذه المناطق الأربع كيانات اتحادية روسية جديدة ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من الكيانات الفدرالية الروسية، بما في ذلك الحماية كأرض روسية.