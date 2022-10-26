https://sputnikarabic.ae/20221026/الفاتيكان-مستعدة-للوساطة-لتحقيق-السلام-بين-روسيا-وأوكرانيا-إذا-طلبتا-ذلك-1069509824.html
الفاتيكان مستعدة للوساطة لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا إذا طلبتا ذلك
الفاتيكان مستعدة للوساطة لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا إذا طلبتا ذلك
أعربت الفاتيكان عن استعدادها لبذل كل جهد ممكن لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا إذا طلبتا ذلك، حسبما أفاد مصدر مطلع بالكرسي الرسولي لوكالة "سبوتنيك". 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T15:31+0000
2022-10-26T15:31+0000
2022-10-26T15:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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موسكو- سبوتنيك. وقال المصدر إن "الكرسي الرسولي مستعد لبذل كل جهد ممكن لتحقيق السلام (بين روسيا وأوكرانيا)، وإذا طلب الطرفان الوساطة فإن الكرسي الرسولي لن يرفض بالتأكيد"، إجابة على سؤال حول موقف الفاتيكان من اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يتواصل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان مع الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن، بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا.وأشار المصدر إلى أن البابا فرنسيس أكد مرارًا استعداده للمساهمة في تسوية أزمة أوكرانيا سلميًا، وأصدر تعليماته بهذا الخصوص لوزير خارجية الفاتيكان بيترو بارولين.وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من البابا فرنسيس الاتصال بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، لحل الأزمة في أوكرانيا.واستقبل البابا فرنسيس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الفاتيكان، يوم الاثنين الماضي. وأفادت الأنباء بأن الاجتماع بين البابا والرئيس الفرنسي استمر 55 دقيقة.ونقلت مجلة "لو بوان" الفرنسية، عن ماكرون الذي تحدث للصحفيين على متن الطائرة في طريق عودته إلى فرنسا، قوله: "لقد دعوت البابا فرانسيس للاتصال بفلاديمير بوتين وبطريرك موسكو كيريل وكذلك جو بايدن"، طالبا "المساعدة في إحلال السلام في أوكرانيا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الفاتيكان مستعدة للوساطة لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا إذا طلبتا ذلك
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أعربت الفاتيكان عن استعدادها لبذل كل جهد ممكن لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا إذا طلبتا ذلك، حسبما أفاد مصدر مطلع بالكرسي الرسولي لوكالة "سبوتنيك".
موسكو- سبوتنيك. وقال المصدر إن "الكرسي الرسولي مستعد لبذل كل جهد ممكن لتحقيق السلام (بين روسيا وأوكرانيا)، وإذا طلب الطرفان الوساطة فإن الكرسي الرسولي لن يرفض بالتأكيد"، إجابة على سؤال حول موقف الفاتيكان من اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يتواصل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان مع الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن، بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا.
وأضاف المصدر أن "(الناطق باسم الكرملين دميتري) بيسكوف أعلن استعداد موسكو للانخراط في حوار مع البابا، وهذا أمر جيد، أما بالنسبة لموقف كييف فالقاعدة في السياسة دائمًا هي ’لا تقل لا أبدًا‘".
وأشار المصدر إلى أن البابا فرنسيس أكد مرارًا استعداده للمساهمة في تسوية أزمة أوكرانيا سلميًا، وأصدر تعليماته بهذا الخصوص لوزير خارجية الفاتيكان بيترو بارولين.
وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من البابا فرنسيس الاتصال بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، لحل الأزمة في أوكرانيا.
واستقبل البابا فرنسيس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
في الفاتيكان، يوم الاثنين الماضي. وأفادت الأنباء بأن الاجتماع بين البابا والرئيس الفرنسي استمر 55 دقيقة.
ونقلت مجلة "لو بوان" الفرنسية
، عن ماكرون الذي تحدث للصحفيين على متن الطائرة في طريق عودته إلى فرنسا، قوله: "لقد دعوت البابا فرانسيس للاتصال بفلاديمير بوتين وبطريرك موسكو كيريل وكذلك جو بايدن"، طالبا "المساعدة في إحلال السلام في أوكرانيا".