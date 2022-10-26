عربي
بوتين يؤكد أن انتشار المرتزقة الأجانب ذوي الخبرة القتالية يشكل تهديدا لبلدان رابطة الدول المستقلة
https://sputnikarabic.ae/20221026/بوتين-يعقد-اجتماعا-تنفيذيا-مع-مجلس-الأمن-الروسي-1069495237.html
بوتين يعقد اجتماعا تنفيذيا مع مجلس الأمن الروسي
بوتين يعقد اجتماعا تنفيذيا مع مجلس الأمن الروسي
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا تنفيذيا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي اليوم الأربعاء. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T11:07+0000
2022-10-26T11:07+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103138/09/1031380942_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_deef3e9cdbc62a8a507ad5c8a8a57eea.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين إن الرئيس سيعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن، مشيرا إلى أن الرئيس سيكون لديه لقاءات أخرى قبل الاجتماع والتي سيعلن عنها الكرملين لاحقا.وسيلقي بوتين اليوم الأربعاء، كلمة أمام رؤوساء وكالات الأمن وأجهزة المخابرات لبلدان رابطة الدول المستقلة.وأضاف بيسكوف أن بوتين سيستعد مساء للمشاركة في لقاء نادي "فالداي" يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول، وأنه سيلقي كلمة في المنتدى ويجيب على أسئلة المشاركين. وسيدير ​​الحدث فيودور لوكيانوف، مدير الأبحاث في صندوق دعم وتطوير نادي "فالداي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103138/09/1031380942_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ffe192ba3e316c0e5975ff241d52e584.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين يعقد اجتماعا تنفيذيا مع مجلس الأمن الروسي

11:07 GMT 26.10.2022
© Sputnik . Michael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© Sputnik . Michael Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا تنفيذيا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي اليوم الأربعاء.
وقال بيسكوف للصحفيين إن الرئيس سيعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن، مشيرا إلى أن الرئيس سيكون لديه لقاءات أخرى قبل الاجتماع والتي سيعلن عنها الكرملين لاحقا.
وسيلقي بوتين اليوم الأربعاء، كلمة أمام رؤوساء وكالات الأمن وأجهزة المخابرات لبلدان رابطة الدول المستقلة.
وأضاف بيسكوف أن بوتين سيستعد مساء للمشاركة في لقاء نادي "فالداي" يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول، وأنه سيلقي كلمة في المنتدى ويجيب على أسئلة المشاركين. وسيدير ​​الحدث فيودور لوكيانوف، مدير الأبحاث في صندوق دعم وتطوير نادي "فالداي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:27 GMTЛюди в метро в Харькове - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала