https://sputnikarabic.ae/20221026/بوتين-يعقد-اجتماعا-تنفيذيا-مع-مجلس-الأمن-الروسي-1069495237.html
بوتين يعقد اجتماعا تنفيذيا مع مجلس الأمن الروسي
بوتين يعقد اجتماعا تنفيذيا مع مجلس الأمن الروسي
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا تنفيذيا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي اليوم الأربعاء. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T11:07+0000
2022-10-26T11:07+0000
2022-10-26T11:07+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال بيسكوف للصحفيين إن الرئيس سيعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن، مشيرا إلى أن الرئيس سيكون لديه لقاءات أخرى قبل الاجتماع والتي سيعلن عنها الكرملين لاحقا.وسيلقي بوتين اليوم الأربعاء، كلمة أمام رؤوساء وكالات الأمن وأجهزة المخابرات لبلدان رابطة الدول المستقلة.وأضاف بيسكوف أن بوتين سيستعد مساء للمشاركة في لقاء نادي "فالداي" يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول، وأنه سيلقي كلمة في المنتدى ويجيب على أسئلة المشاركين. وسيدير الحدث فيودور لوكيانوف، مدير الأبحاث في صندوق دعم وتطوير نادي "فالداي".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين يعقد اجتماعا تنفيذيا مع مجلس الأمن الروسي
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا تنفيذيا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي اليوم الأربعاء.
وقال بيسكوف للصحفيين إن الرئيس سيعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن
، مشيرا إلى أن الرئيس سيكون لديه لقاءات أخرى قبل الاجتماع والتي سيعلن عنها الكرملين لاحقا.
وسيلقي بوتين اليوم الأربعاء، كلمة أمام رؤوساء وكالات الأمن وأجهزة المخابرات لبلدان رابطة الدول المستقلة.
وأضاف بيسكوف أن بوتين سيستعد مساء للمشاركة في لقاء نادي "فالداي" يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول، وأنه سيلقي كلمة في المنتدى ويجيب على أسئلة المشاركين. وسيدير الحدث فيودور لوكيانوف، مدير الأبحاث في صندوق دعم وتطوير نادي "فالداي".