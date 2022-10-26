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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221026/تركيا-تسعى-لإزالة-العقبات-أمام-تصدير-المنتجات-الروسية-خلال-مفاوضات-تمديد-صفقة-الحبوب-1069508533.html
تركيا تسعى لإزالة العقبات أمام تصدير المنتجات الروسية خلال مفاوضات تمديد صفقة الحبوب
تركيا تسعى لإزالة العقبات أمام تصدير المنتجات الروسية خلال مفاوضات تمديد صفقة الحبوب
صرح مصدر في العاصمة التركية إسطنبول لوكالة سبوتنيك، بأن تركيا تسعى إلى إزالة جميع العقبات أمام تصدير المنتجات الروسية، خلال مفاوضات تمديد "صفقة الحبوب"، التي... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T15:16+0000
2022-10-26T15:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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أنقرة - سبوتنيك. وقال المصدر: "حاليا، تمثل إزالة جميع العقبات أمام تصدير المنتجات الزراعية الروسية، ولا سيما الأسمدة وطرحها في الأسواق المهمة الرئيسية".وأضاف "بجانب الحبوب، فإن هناك حاجة إلى الأسمدة الروسية في الواقع، ومن المهم أيضا أن تحصل الدول الأكثر احتياجا على هذه المنتجات دون عوائق".وأشار المصدر إلى أن أنقرة ترى نهجا بناء من الأطراف المنخرطة في مفاوضات تمديد "صفقة الحبوب" وتأمل أن تفضي إلى نتيجة إيجابية.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن أمس، أن روسيا طلبت من الأمم المتحدة إحصاءات عن المتلقين النهائيين للحبوب التي يتم تصديرها من الموانئ الأوكرانية كجزء من صفقة غذائية.وأشار لافروف إلى أن هذا الطلب ليس مجرد فضول، فإن تعديل الإجراءات الأخرى بشأن صفقة الحبوب يعتمد على المعلومات الواردة، مضيفًا أن الجزء الثاني من الاتفاقية الذي يتناول توريد المواد الغذائية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية لم يتم تنفيذه عمليًا.وتفترض الصفقة، التي وقّعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.كما تفترض الصفقة أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20221024/لافروف-يطلب-من-الأمم-المتحدة-بيانات-حركة-الحبوب-من-أوكرانيا-كجزء-من-الصفقة---1069415870.html
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العالم
العالم

تركيا تسعى لإزالة العقبات أمام تصدير المنتجات الروسية خلال مفاوضات تمديد صفقة الحبوب

15:16 GMT 26.10.2022
© Fotolia / Tarumarالعلم التركي
العلم التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© Fotolia / Tarumar
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صرح مصدر في العاصمة التركية إسطنبول لوكالة سبوتنيك، بأن تركيا تسعى إلى إزالة جميع العقبات أمام تصدير المنتجات الروسية، خلال مفاوضات تمديد "صفقة الحبوب"، التي سينتهي أجلها في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
أنقرة - سبوتنيك. وقال المصدر: "حاليا، تمثل إزالة جميع العقبات أمام تصدير المنتجات الزراعية الروسية، ولا سيما الأسمدة وطرحها في الأسواق المهمة الرئيسية".

وأضاف "بجانب الحبوب، فإن هناك حاجة إلى الأسمدة الروسية في الواقع، ومن المهم أيضا أن تحصل الدول الأكثر احتياجا على هذه المنتجات دون عوائق".

وأشار المصدر إلى أن أنقرة ترى نهجا بناء من الأطراف المنخرطة في مفاوضات تمديد "صفقة الحبوب" وتأمل أن تفضي إلى نتيجة إيجابية.
مركز التنسيق حول الحبوب في اسطنبول، تركيا 2 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
لافروف يطلب من الأمم المتحدة بيانات حركة الحبوب من أوكرانيا كجزء من الصفقة
24 أكتوبر, 13:11 GMT
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن أمس، أن روسيا طلبت من الأمم المتحدة إحصاءات عن المتلقين النهائيين للحبوب التي يتم تصديرها من الموانئ الأوكرانية كجزء من صفقة غذائية.

وأوضح لافروف أن هناك بيانات متضاربة، والبلدان الأكثر فقرا والتي كان الأمين العام للأمم المتحدة أكثر قلقًا بشأنها تتلقى من خمسة إلى سبعة في المئة من الأغذية المصدرة ونصفها يذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار لافروف إلى أن هذا الطلب ليس مجرد فضول، فإن تعديل الإجراءات الأخرى بشأن صفقة الحبوب يعتمد على المعلومات الواردة، مضيفًا أن الجزء الثاني من الاتفاقية الذي يتناول توريد المواد الغذائية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية لم يتم تنفيذه عمليًا.
وتفترض الصفقة، التي وقّعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
كما تفترض الصفقة أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
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