https://sputnikarabic.ae/20220822/بوريل-يؤكد-لتشاووش-أوغلو-دور-تركيا-في-ضمان-صفقة-الأمم-المتحدة-لتصدير-الحبوب-الأوكرانية-1066745749.html
بوريل يؤكد لتشاووش أوغلو دور تركيا في ضمان صفقة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية
بوريل يؤكد لتشاووش أوغلو دور تركيا في ضمان صفقة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية
أكد المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على دور أنقرة في ضمان صفقة... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T23:41+0000
2022-08-22T23:41+0000
2022-08-22T23:41+0000
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بروكسل – سبوتنيك. وكتب بوريل على "تويتر" في أعقاب الاتصال الهاتفي، يوم الاثنين، "أكدت على دور تركيا في ضمان صفقة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية".وأضاف: "بحثت أيضا تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي".فضلا عن ذلك قال المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي أنه أعرب عن أمله في أن تتمكن تركيا من "استخدام نفوذها للتأثير على روسيا لإنهاء النزاع في أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20220822/الدفاع-التركية-سفينتا-حبوب-تغادران-أوكرانيا-1066707766.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
بوريل يؤكد لتشاووش أوغلو دور تركيا في ضمان صفقة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية
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أكد المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على دور أنقرة في ضمان صفقة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية.
بروكسل – سبوتنيك. وكتب بوريل على "تويتر" في أعقاب الاتصال الهاتفي، يوم الاثنين، "أكدت على دور تركيا في ضمان صفقة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية
".
وأضاف: "بحثت أيضا تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي".
فضلا عن ذلك قال المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي أنه أعرب عن أمله في أن تتمكن تركيا من "استخدام نفوذها للتأثير على روسيا لإنهاء النزاع في أوكرانيا".