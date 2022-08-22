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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220822/بوريل-يؤكد-لتشاووش-أوغلو-دور-تركيا-في-ضمان-صفقة-الأمم-المتحدة-لتصدير-الحبوب-الأوكرانية-1066745749.html
بوريل يؤكد لتشاووش أوغلو دور تركيا في ضمان صفقة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية
بوريل يؤكد لتشاووش أوغلو دور تركيا في ضمان صفقة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية
أكد المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على دور أنقرة في ضمان صفقة... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T23:41+0000
2022-08-22T23:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم
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بروكسل – سبوتنيك. وكتب بوريل على "تويتر" في أعقاب الاتصال الهاتفي، يوم الاثنين، "أكدت على دور تركيا في ضمان صفقة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية".وأضاف: "بحثت أيضا تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي".فضلا عن ذلك قال المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي أنه أعرب عن أمله في أن تتمكن تركيا من "استخدام نفوذها للتأثير على روسيا لإنهاء النزاع في أوكرانيا".
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أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم

بوريل يؤكد لتشاووش أوغلو دور تركيا في ضمان صفقة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية

23:41 GMT 22.08.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
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أكد المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على دور أنقرة في ضمان صفقة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية.
بروكسل – سبوتنيك. وكتب بوريل على "تويتر" في أعقاب الاتصال الهاتفي، يوم الاثنين، "أكدت على دور تركيا في ضمان صفقة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية".
وأضاف: "بحثت أيضا تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي".
حبوب القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
الدفاع التركية: سفينتا حبوب تغادران أوكرانيا
07:09 GMT
فضلا عن ذلك قال المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي أنه أعرب عن أمله في أن تتمكن تركيا من "استخدام نفوذها للتأثير على روسيا لإنهاء النزاع في أوكرانيا".
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