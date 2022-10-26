https://sputnikarabic.ae/20221026/رئيسي-يؤكد-ضرورة-رفع-مستوى-التعاون-بين-دول-المنطقة-باعتباره-أهم-عامل-لحل-مشكلة-التدخل-الأجنبي-1069500672.html

رئيسي يؤكد ضرورة رفع مستوى التعاون بين دول المنطقة باعتباره أهم عامل لحل مشكلة التدخل الأجنبي

رئيسي يؤكد ضرورة رفع مستوى التعاون بين دول المنطقة باعتباره أهم عامل لحل مشكلة التدخل الأجنبي

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، على ضرورة التضامن ورفع مستوى التعاون بين دول المنطقة باعتباره أهم عامل لحل مشكلات التدخل الأجنبي. 26.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-26T12:32+0000

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وقال رئيسي، خلال استقباله السفير الكويتي الجديد لدى طهران بدر عبد الله المنیخ الذي سلمه أوراق اعتماده، إن "العلاقات بين إيران والكويت تقوم على أساس المعتقدات والثقافة والعلاقات العريقة"، مضيفا أن "الإمكانات الموجودة في كلا البلدين توفر الأرضية لتعاون الجانبين في المجال الاقتصادي ورفع مستوى علاقاتهما التجارية إلى عدة أضعاف من المستوى الحالي"، حسب وكالة فارس الإيرانية.واعتبر الحوار بين دول الجوار ورفع مستوى التعاون فيما بينها أهم العوامل لحل المشكلات، مؤكدا أن "تدخل الأجانب لن يحل مشكلات المنطقة فحسب، بل تدخلهم يؤدي إلى زيادتها".وقدم السفير الكويتي الجديد لدى طهران، عبد الله المنيخ، في أغسطس/ آب الماضي، أوراق اعتماده لوزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان.وأعلن السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني، مؤخرا، عن "زيارة قريبة لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى الكويت. وقال إيراني، في تصريحات مع صحيفة "الراي" الكويتية، إن "عبد اللهيان سيجري مباحثات خلال الزيارة مع المسؤولين الكويتيين حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية"، معربا عن "ارتياحه لقرار الكويت برفع علاقاتها مع طهران إلى مستوى السفير".وأشار إلى تعيين بدر عبد الله المنيخ سفيرا جديدا للكويت في إيران، مبينا أن "هذه الخطوة مفيدة لتعزيز التعاون وخاصة بشأن القضايا السياسية بين البلدين"، منوها بالمساحات التاريخية المشتركة بين إيران والكويت وشعبيهما، فضلا عن التواصل المستديم والجيد القائم بين وزيري خارجية البلدين.الجدير بالذكر، أن تعيين الكويت سفيرها الجديد، يأتي بعد أكثر من ست سنوات من استدعاء كبير مبعوثيها إلى طهران، تضامنا مع السعودية بعد أن قطعت العلاقات مع إيران في 2016.

https://sputnikarabic.ae/20221023/إيران-تقول-إنها-عرضت-على-دول-المنطقة-توفير-الأمن-في-الخليج-بدلا-من-القوات-الأجنبية-1069391385.html

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