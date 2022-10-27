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أمريكا تتعهد بتقديم 30 مليون دولار لباكستان لمواجهة الفيضان
أمريكا تتعهد بتقديم 30 مليون دولار لباكستان لمواجهة الفيضان
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس أنها ستقدم 30 مليون دولار إلى باكستان كمساعدة لمواجهة آثار الفيضان، معربة عن أملها في أن تصل لنحو مليوني شخص بعد الكارثة... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T14:58+0000
2022-10-27T14:58+0000
باكستان
الولايات المتحدة الأمريكية
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قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن المساعدة الجديدة ستشمل أطعمة وتغذية في حالة الطوارئ، وفحص سوء التغذية ومساعدة الملاجئ وأدوات لمساعدة الأسر على الاستعداد للشتاء.وأفادت رئيسة الوكالة سامانثا باور التي زارت باكستان الشهر الماضي أنها شاهدت "عالما غارقا" من الفيضانات التي أودت بحياة أكثر من 1700 شخص و1.2 مليون من رؤوس الماشية، وأغرقت ثلث البلاد.وقالت في بيان: "بالنسبة للناجين، ما زالت هناك تحديات لا يمكن تخيلها. على الرغم من أن الماء يتراجع إلا أن الخسائر ما زالت فادحة".وأضافت أن:" الولايات المتحدة تواصل الوقوف مع الشعب الباكستاني في وقت المحنة".وبذلك يرتفع إجمالي مساعدات الولايات المتحدة –أكبر مانح- لباكستان لمواجهة الفيضان إلى 97 مليون دولار.تخطط فرنسا لتنظيم مؤتمر للمانحين الشهر المقبل لبحث تقديم مساعدات أكبر لباكستان إحدى أكثر الدول تأثرا بالتغير المناخي على الرغم من دورها المحدود في انبعاثات الكربون العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20221019/باكستان-تعتزم-طلب-قروض-بمليارات-الدولارات-لإعادة-إعمار-البلاد-1069233723.html
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باكستان, الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تتعهد بتقديم 30 مليون دولار لباكستان لمواجهة الفيضان

14:58 GMT 27.10.2022
© AFP 2022 / Fida Hussain فيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022
فيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
© AFP 2022 / Fida Hussain
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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس أنها ستقدم 30 مليون دولار إلى باكستان كمساعدة لمواجهة آثار الفيضان، معربة عن أملها في أن تصل لنحو مليوني شخص بعد الكارثة التاريخية.
قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن المساعدة الجديدة ستشمل أطعمة وتغذية في حالة الطوارئ، وفحص سوء التغذية ومساعدة الملاجئ وأدوات لمساعدة الأسر على الاستعداد للشتاء.
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وأفادت رئيسة الوكالة سامانثا باور التي زارت باكستان الشهر الماضي أنها شاهدت "عالما غارقا" من الفيضانات التي أودت بحياة أكثر من 1700 شخص و1.2 مليون من رؤوس الماشية، وأغرقت ثلث البلاد.
وقالت في بيان: "بالنسبة للناجين، ما زالت هناك تحديات لا يمكن تخيلها. على الرغم من أن الماء يتراجع إلا أن الخسائر ما زالت فادحة".
وأضافت أن:" الولايات المتحدة تواصل الوقوف مع الشعب الباكستاني في وقت المحنة".
وبذلك يرتفع إجمالي مساعدات الولايات المتحدة –أكبر مانح- لباكستان لمواجهة الفيضان إلى 97 مليون دولار.
تخطط فرنسا لتنظيم مؤتمر للمانحين الشهر المقبل لبحث تقديم مساعدات أكبر لباكستان إحدى أكثر الدول تأثرا بالتغير المناخي على الرغم من دورها المحدود في انبعاثات الكربون العالمية.
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