https://sputnikarabic.ae/20220828/نزوح-180-ألف-شخص-من-منازلهم-في-باكستان-بعد-فيضان-جارف-1066936113.html

نزوح 180 ألف شخص من منازلهم في باكستان بعد فيضان جارف

نزوح 180 ألف شخص من منازلهم في باكستان بعد فيضان جارف

فر عشرات الآلاف من الأشخاص من منازلهم في شمال باكستان اليوم الأحد، بعد أن دمرت السيول الجارفة جسرا رئيسيا، تزامنا مع تسبب الفيضانات القاتلة في دمار في جميع... 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T15:24+0000

2022-08-28T15:24+0000

2022-08-28T15:24+0000

العالم

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ونتج عن الفيضانات القوية في مقاطعة خيبر بختونخوا الشمالية في تضخم نهر كابول، ما أدى إلى جرف جسر كبير بين عشية وضحاها، وقطعت الطرق في بعض المناطق، بحسب وكالة "رويترز".في اتجاه مجرى النهر، دفعت المخاوف من الفيضانات حول ضفاف النهر نحو 180 ألف شخص في منطقة تشارسادا إلى الفرار من منازلهم، وفقا لمسؤولي الكوارث، حيث قضى البعض الليل على الطرق السريعة مع ماشيتهم.وقالت وزيرة تغير المناخ في البلاد إن الأمطار الموسمية والفيضانات التاريخية في باكستان أثرت على أكثر من 30 مليون شخص خلال الأسابيع القليلة الماضية، ووصفت الوضع بأنه "كارثة إنسانية ناجمة عن تغير المناخ وذات أبعاد ملحمية".انضم الجيش إلى السلطات الوطنية والإقليمية في البلاد في الاستجابة للفيضانات وزار قائد الجيش الباكستاني يوم السبت مقاطعة بلوشستان الجنوبية، التي تضررت بشدة من الأمطار.ناشد القادة الباكستانيون المجتمع الدولي المساعدة والتخطيط لإطلاق صندوق الاستئناف الدولي. وقالت وزارة الخارجية إن تركيا أرسلت فريقا للمساعدة في جهود الإنقاذ.

https://sputnikarabic.ae/20220827/باكستان-تعلن-حالة-الطوارئ-القصوى-لمواجهة-موجة-فيضانات-جديدة-بعد-مصرع-أكثر-من-ألف-شخص-1066894300.html

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