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https://sputnikarabic.ae/20220828/نزوح-180-ألف-شخص-من-منازلهم-في-باكستان-بعد-فيضان-جارف-1066936113.html
نزوح 180 ألف شخص من منازلهم في باكستان بعد فيضان جارف
نزوح 180 ألف شخص من منازلهم في باكستان بعد فيضان جارف
فر عشرات الآلاف من الأشخاص من منازلهم في شمال باكستان اليوم الأحد، بعد أن دمرت السيول الجارفة جسرا رئيسيا، تزامنا مع تسبب الفيضانات القاتلة في دمار في جميع... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T15:24+0000
2022-08-28T15:24+0000
العالم
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ونتج عن الفيضانات القوية في مقاطعة خيبر بختونخوا الشمالية في تضخم نهر كابول، ما أدى إلى جرف جسر كبير بين عشية وضحاها، وقطعت الطرق في بعض المناطق، بحسب وكالة "رويترز".في اتجاه مجرى النهر، دفعت المخاوف من الفيضانات حول ضفاف النهر نحو 180 ألف شخص في منطقة تشارسادا إلى الفرار من منازلهم، وفقا لمسؤولي الكوارث، حيث قضى البعض الليل على الطرق السريعة مع ماشيتهم.وقالت وزيرة تغير المناخ في البلاد إن الأمطار الموسمية والفيضانات التاريخية في باكستان أثرت على أكثر من 30 مليون شخص خلال الأسابيع القليلة الماضية، ووصفت الوضع بأنه "كارثة إنسانية ناجمة عن تغير المناخ وذات أبعاد ملحمية".انضم الجيش إلى السلطات الوطنية والإقليمية في البلاد في الاستجابة للفيضانات وزار قائد الجيش الباكستاني يوم السبت مقاطعة بلوشستان الجنوبية، التي تضررت بشدة من الأمطار.ناشد القادة الباكستانيون المجتمع الدولي المساعدة والتخطيط لإطلاق صندوق الاستئناف الدولي. وقالت وزارة الخارجية إن تركيا أرسلت فريقا للمساعدة في جهود الإنقاذ.
https://sputnikarabic.ae/20220827/باكستان-تعلن-حالة-الطوارئ-القصوى-لمواجهة-موجة-فيضانات-جديدة-بعد-مصرع-أكثر-من-ألف-شخص-1066894300.html
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العالم
العالم

نزوح 180 ألف شخص من منازلهم في باكستان بعد فيضان جارف

15:24 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / ASIF HASSANفيضانات باكستان
فيضانات باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / ASIF HASSAN
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فر عشرات الآلاف من الأشخاص من منازلهم في شمال باكستان اليوم الأحد، بعد أن دمرت السيول الجارفة جسرا رئيسيا، تزامنا مع تسبب الفيضانات القاتلة في دمار في جميع أنحاء البلاد.
ونتج عن الفيضانات القوية في مقاطعة خيبر بختونخوا الشمالية في تضخم نهر كابول، ما أدى إلى جرف جسر كبير بين عشية وضحاها، وقطعت الطرق في بعض المناطق، بحسب وكالة "رويترز".
في اتجاه مجرى النهر، دفعت المخاوف من الفيضانات حول ضفاف النهر نحو 180 ألف شخص في منطقة تشارسادا إلى الفرار من منازلهم، وفقا لمسؤولي الكوارث، حيث قضى البعض الليل على الطرق السريعة مع ماشيتهم.
بائع فواكه يدفع عربته عبر شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة في لاهور، باكستان 21 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
باكستان تعلن حالة الطوارئ القصوى لمواجهة موجة فيضانات جديدة بعد مصرع أكثر من ألف شخص
أمس, 10:14 GMT
وقالت وزيرة تغير المناخ في البلاد إن الأمطار الموسمية والفيضانات التاريخية في باكستان أثرت على أكثر من 30 مليون شخص خلال الأسابيع القليلة الماضية، ووصفت الوضع بأنه "كارثة إنسانية ناجمة عن تغير المناخ وذات أبعاد ملحمية".
انضم الجيش إلى السلطات الوطنية والإقليمية في البلاد في الاستجابة للفيضانات وزار قائد الجيش الباكستاني يوم السبت مقاطعة بلوشستان الجنوبية، التي تضررت بشدة من الأمطار.
ناشد القادة الباكستانيون المجتمع الدولي المساعدة والتخطيط لإطلاق صندوق الاستئناف الدولي. وقالت وزارة الخارجية إن تركيا أرسلت فريقا للمساعدة في جهود الإنقاذ.
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