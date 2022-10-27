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https://sputnikarabic.ae/20221027/أمريكا-تعلق-على-نيل-الحكومة-العراقية-الجديدة-برئاسة-السوداني-ثقة-البرلمان-1069550202.html
أمريكا تعلق على نيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السوداني ثقة البرلمان
أمريكا تعلق على نيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السوداني ثقة البرلمان
علقت السفيرة الأمريكية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، على نيل حكومة رئيس الوزراء العراقي، محمد ‏شياع السودني، ثقة البرلمان، اليوم الخميس.‏ 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T18:59+0000
2022-10-27T18:59+0000
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وكتبت على "تويتر": "تهانينا لرئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، نتطلع قدما للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة لتعزيز أهدافنا المشتركة خلال هذه المرحلة المحورية للعراق وشعبه".وأضاف: "إن شراكتنا متجذرة في الرغبة المتبادلة لرؤية عراق ديمقراطي يتمتع بالسيادة والأمان والاستقرار".ونالت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني ثقة البرلمان في الجلسة المخصصة لذلك اليوم الخميس، حيث ضمت العديد من الوجوه الجديدة فيما تم الإبقاء على فؤاد حسين وزيرا للخارجية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان "حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تنال ثقة مجلس النواب"وكتب السوداني عبر تويتر "بعد الاتكال على الله، نالت كابينتنا الوزارية ثقة مجلس النواب".وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة على المنهاج الوزاري الجديد لحكومة السوداني.ونشرت وكالة الأنباء العراقية تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت 21 وزيرا، من بينهم فؤاد حسين وزيرا للخارجية وثابت سعيد وزيرا للدفاع وحيان عبد الغني وزيرا للنفط، وعبد الأمير الشمري الداخلية.وتعهد السوداني، بالانفتاح على جميع القوى السياسية، سواء التي شاركت أم لم تشارك في التشكيلة الوزارية، في إشارة إلى التيار الصدري ومناصريه الذين رفضوا المشاركة في الحكومة.
https://sputnikarabic.ae/20221027/الحكومة-العراقية-الجديدة-برئاسة-محمد-شياع-السوداني-تنال-ثقة-البرلمان-1069549162.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

أمريكا تعلق على نيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السوداني ثقة البرلمان

18:59 GMT 27.10.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIالمرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني
المرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
المرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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علقت السفيرة الأمريكية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، على نيل حكومة رئيس الوزراء العراقي، محمد ‏شياع السودني، ثقة البرلمان، اليوم الخميس.‏
وكتبت على "تويتر": "تهانينا لرئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، نتطلع قدما للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة لتعزيز أهدافنا المشتركة خلال هذه المرحلة المحورية للعراق وشعبه".
وأضاف: "إن شراكتنا متجذرة في الرغبة المتبادلة لرؤية عراق ديمقراطي يتمتع بالسيادة والأمان والاستقرار".
ونالت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني ثقة البرلمان في الجلسة المخصصة لذلك اليوم الخميس، حيث ضمت العديد من الوجوه الجديدة فيما تم الإبقاء على فؤاد حسين وزيرا للخارجية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان "حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تنال ثقة مجلس النواب"
وكتب السوداني عبر تويتر "بعد الاتكال على الله، نالت كابينتنا الوزارية ثقة مجلس النواب".
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني تنال ثقة البرلمان
18:03 GMT
وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة على المنهاج الوزاري الجديد لحكومة السوداني.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت 21 وزيرا، من بينهم فؤاد حسين وزيرا للخارجية وثابت سعيد وزيرا للدفاع وحيان عبد الغني وزيرا للنفط، وعبد الأمير الشمري الداخلية.
وتعهد السوداني، بالانفتاح على جميع القوى السياسية، سواء التي شاركت أم لم تشارك في التشكيلة الوزارية، في إشارة إلى التيار الصدري ومناصريه الذين رفضوا المشاركة في الحكومة.
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