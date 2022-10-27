عربي
https://sputnikarabic.ae/20221027/إيلون-ماسك-يعلن-شراءه-تويتر-لمساعدة-الإنسانية-ولن-يسمح-له-بأن-يصبح-مجانيا-للجميع-1069541263.html
إيلون ماسك يعلن شراءه "تويتر" "لمساعدة الإنسانية" ولن يسمح له بأن يصبح "مجانيا للجميع"‏
إيلون ماسك يعلن شراءه "تويتر" "لمساعدة الإنسانية" ولن يسمح له بأن يصبح "مجانيا للجميع"‏
حذر الملياردير، إيلون ماسك، اليوم الخميس، من أن منصة "تويتر" للتغريدات لا يمكن أن ‏تصبح "جحيما" تحت ملكيته، مؤكدا أن عملية استحواذه على الشركة البالغة 44 مليار... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T14:22+0000
2022-10-27T14:22+0000
تويتر
إيلون ماسك
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1069449788_0:12:3125:1769_1920x0_80_0_0_c0ea589cee54e231a5d4bd5786bb8661.jpg
وكتب الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" في تغريدة للمعلنين موضحا أنه بينما يرغب أن يصبح "تويتر" ساحة مدينة رقمية''، إلا أنه لا يمكن أن "يكون مكانا مجانيا للجميع، حيث يمكن قول أي شيء دون عواقب"، وفق قوله.وكتب: "يجب أن تكون منصتنا دافئة ومرحبة للجميع، حيث يمكنك اختيار التجربة التي تريدها وفقا لتفضيلاتك، تماما كما يمكنك الاختيار، على سبيل المثال، لمشاهدة الأفلام أو لعب ألعاب الفيديو التي تتراوح من جميع الأعمار إلى الكبار".وتابع: كما أنني أؤمن بشدة أن الإعلان عندما يتم بشكل صحيح من الممكن أن يسعدك ويسليك ويعلمك، ويمكن أن يُظهر لك خدمة أو منتجا أو علاجا طبيا لم تكن تعلم بوجوده من قبل، ولكنه مناسب لك".وأضاف الملياردير البالغ من العمر 51 عاما: "لكي يكون هذا صحيحا، من الضروري أن نُظهر لمستخدمي "تويتر" إعلانات ذات صلة بقدر الإمكان باحتياجاتهم'' ، مشددا في هذا السياق على "المحتوى!".وأكد إيلون ماسك، اليوم الخميس، شرائه "تويتر" قبل الموعد النهائي الذي فرضته المحكمة لإغلاق استحواذه على الشركة بمبلغ 44 مليار دولار.ويأتي استحواذ إيلون ماسك على "تويتر" في الوقت الذي ظل فيه موظفيه على أهبة الاستعداد ومشاركة مخاوفهم، بعد أن نشر أمس الأربعاء مقطعا مصورا يبين دخوله إلى مقر الشركة وهو يحمل مغسلة خزفية، ليعتقدوا أنه سيبدأ في تسريح العديد منهم.وكانت تقارير أمريكية ذكرت الأسبوع الماضي أن إيلون ماسك ينوي تسريح 75 بالمئة من القوى العاملة في "تويتر" بعد استحواذه على منصة التغريدات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1069449788_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_6abf8a4f27957030872afa3d034a0178.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تويتر, إيلون ماسك, مجتمع
تويتر, إيلون ماسك, مجتمع

إيلون ماسك يعلن شراءه "تويتر" "لمساعدة الإنسانية" ولن يسمح له بأن يصبح "مجانيا للجميع"‏

14:22 GMT 27.10.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYالملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة "تويتر" الأمريكية
الملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة تويتر الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
الملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة "تويتر" الأمريكية
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
تابعنا عبرTelegram
حذر الملياردير، إيلون ماسك، اليوم الخميس، من أن منصة "تويتر" للتغريدات لا يمكن أن ‏تصبح "جحيما" تحت ملكيته، مؤكدا أن عملية استحواذه على الشركة البالغة 44 مليار دولار تسير قدما.‏
وكتب الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" في تغريدة للمعلنين موضحا أنه بينما يرغب أن يصبح "تويتر" ساحة مدينة رقمية''، إلا أنه لا يمكن أن "يكون مكانا مجانيا للجميع، حيث يمكن قول أي شيء دون عواقب"، وفق قوله.
وكتب: "يجب أن تكون منصتنا دافئة ومرحبة للجميع، حيث يمكنك اختيار التجربة التي تريدها وفقا لتفضيلاتك، تماما كما يمكنك الاختيار، على سبيل المثال، لمشاهدة الأفلام أو لعب ألعاب الفيديو التي تتراوح من جميع الأعمار إلى الكبار".
وتابع: كما أنني أؤمن بشدة أن الإعلان عندما يتم بشكل صحيح من الممكن أن يسعدك ويسليك ويعلمك، ويمكن أن يُظهر لك خدمة أو منتجا أو علاجا طبيا لم تكن تعلم بوجوده من قبل، ولكنه مناسب لك".
وأضاف الملياردير البالغ من العمر 51 عاما: "لكي يكون هذا صحيحا، من الضروري أن نُظهر لمستخدمي "تويتر" إعلانات ذات صلة بقدر الإمكان باحتياجاتهم'' ، مشددا في هذا السياق على "المحتوى!".
وأكد إيلون ماسك، اليوم الخميس، شرائه "تويتر" قبل الموعد النهائي الذي فرضته المحكمة لإغلاق استحواذه على الشركة بمبلغ 44 مليار دولار.
ويأتي استحواذ إيلون ماسك على "تويتر" في الوقت الذي ظل فيه موظفيه على أهبة الاستعداد ومشاركة مخاوفهم، بعد أن نشر أمس الأربعاء مقطعا مصورا يبين دخوله إلى مقر الشركة وهو يحمل مغسلة خزفية، ليعتقدوا أنه سيبدأ في تسريح العديد منهم.
وكانت تقارير أمريكية ذكرت الأسبوع الماضي أن إيلون ماسك ينوي تسريح 75 بالمئة من القوى العاملة في "تويتر" بعد استحواذه على منصة التغريدات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبوتين يبين أن النظام العالمي المستقبلي "يتشكل أمام أعيننا"14:16 GMTНа месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала