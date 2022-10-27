https://sputnikarabic.ae/20221027/إيلون-ماسك-يعلن-شراءه-تويتر-لمساعدة-الإنسانية-ولن-يسمح-له-بأن-يصبح-مجانيا-للجميع-1069541263.html
إيلون ماسك يعلن شراءه "تويتر" "لمساعدة الإنسانية" ولن يسمح له بأن يصبح "مجانيا للجميع"
إيلون ماسك يعلن شراءه "تويتر" "لمساعدة الإنسانية" ولن يسمح له بأن يصبح "مجانيا للجميع"
حذر الملياردير، إيلون ماسك، اليوم الخميس، من أن منصة "تويتر" للتغريدات لا يمكن أن تصبح "جحيما" تحت ملكيته، مؤكدا أن عملية استحواذه على الشركة البالغة 44 مليار... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T14:22+0000
2022-10-27T14:22+0000
2022-10-27T14:22+0000
تويتر
إيلون ماسك
مجتمع
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وكتب الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" في تغريدة للمعلنين موضحا أنه بينما يرغب أن يصبح "تويتر" ساحة مدينة رقمية''، إلا أنه لا يمكن أن "يكون مكانا مجانيا للجميع، حيث يمكن قول أي شيء دون عواقب"، وفق قوله.وكتب: "يجب أن تكون منصتنا دافئة ومرحبة للجميع، حيث يمكنك اختيار التجربة التي تريدها وفقا لتفضيلاتك، تماما كما يمكنك الاختيار، على سبيل المثال، لمشاهدة الأفلام أو لعب ألعاب الفيديو التي تتراوح من جميع الأعمار إلى الكبار".وتابع: كما أنني أؤمن بشدة أن الإعلان عندما يتم بشكل صحيح من الممكن أن يسعدك ويسليك ويعلمك، ويمكن أن يُظهر لك خدمة أو منتجا أو علاجا طبيا لم تكن تعلم بوجوده من قبل، ولكنه مناسب لك".وأضاف الملياردير البالغ من العمر 51 عاما: "لكي يكون هذا صحيحا، من الضروري أن نُظهر لمستخدمي "تويتر" إعلانات ذات صلة بقدر الإمكان باحتياجاتهم'' ، مشددا في هذا السياق على "المحتوى!".وأكد إيلون ماسك، اليوم الخميس، شرائه "تويتر" قبل الموعد النهائي الذي فرضته المحكمة لإغلاق استحواذه على الشركة بمبلغ 44 مليار دولار.ويأتي استحواذ إيلون ماسك على "تويتر" في الوقت الذي ظل فيه موظفيه على أهبة الاستعداد ومشاركة مخاوفهم، بعد أن نشر أمس الأربعاء مقطعا مصورا يبين دخوله إلى مقر الشركة وهو يحمل مغسلة خزفية، ليعتقدوا أنه سيبدأ في تسريح العديد منهم.وكانت تقارير أمريكية ذكرت الأسبوع الماضي أن إيلون ماسك ينوي تسريح 75 بالمئة من القوى العاملة في "تويتر" بعد استحواذه على منصة التغريدات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تويتر, إيلون ماسك, مجتمع
إيلون ماسك يعلن شراءه "تويتر" "لمساعدة الإنسانية" ولن يسمح له بأن يصبح "مجانيا للجميع"
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حذر الملياردير، إيلون ماسك، اليوم الخميس، من أن منصة "تويتر" للتغريدات لا يمكن أن تصبح "جحيما" تحت ملكيته، مؤكدا أن عملية استحواذه على الشركة البالغة 44 مليار دولار تسير قدما.
وكتب الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" في تغريدة للمعلنين موضحا أنه بينما يرغب أن يصبح "تويتر" ساحة مدينة رقمية''، إلا أنه لا يمكن أن "يكون مكانا مجانيا للجميع، حيث يمكن قول أي شيء دون عواقب"، وفق قوله.
وكتب: "يجب أن تكون منصتنا دافئة ومرحبة للجميع، حيث يمكنك اختيار التجربة التي تريدها وفقا لتفضيلاتك، تماما كما يمكنك الاختيار، على سبيل المثال، لمشاهدة الأفلام أو لعب ألعاب الفيديو التي تتراوح من جميع الأعمار إلى الكبار".
وتابع: كما أنني أؤمن بشدة أن الإعلان عندما يتم بشكل صحيح من الممكن أن يسعدك ويسليك ويعلمك، ويمكن أن يُظهر لك خدمة أو منتجا أو علاجا طبيا لم تكن تعلم بوجوده من قبل، ولكنه مناسب لك".
وأضاف الملياردير البالغ من العمر 51 عاما: "لكي يكون هذا صحيحا، من الضروري أن نُظهر لمستخدمي "تويتر" إعلانات ذات صلة بقدر الإمكان باحتياجاتهم'' ، مشددا في هذا السياق على "المحتوى!".
وأكد إيلون ماسك، اليوم الخميس، شرائه "تويتر" قبل الموعد النهائي الذي فرضته المحكمة لإغلاق استحواذه على الشركة بمبلغ 44 مليار دولار.
ويأتي استحواذ إيلون ماسك على "تويتر" في الوقت الذي ظل فيه موظفيه على أهبة الاستعداد ومشاركة مخاوفهم، بعد أن نشر أمس الأربعاء مقطعا مصورا يبين دخوله إلى مقر الشركة وهو يحمل مغسلة خزفية، ليعتقدوا أنه سيبدأ في تسريح العديد منهم
.
وكانت تقارير أمريكية ذكرت الأسبوع الماضي أن إيلون ماسك ينوي تسريح 75 بالمئة من القوى العاملة في "تويتر" بعد استحواذه على منصة التغريدات.