بوتين يكشف أن موسكو تعرف موقع "القنبلة القذرة" في أوكرانيا

بوتين: كييف تتحدث عن الرغبة في امتلاك أسلحة نووية، وفي نفس الوقت تقول باستمرار أن محطة زابوروجيه للطاقة النووية يتم قصفها من قبل روسيا، مع أن قواتنا تتواجد هناك.