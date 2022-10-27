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https://sputnikarabic.ae/20221027/الرئيس-بوتين-يلقي-خطابا-في-لقاء-نادي-فالداي-1069537354.html
بوتين يكشف أن موسكو تعرف موقع "القنبلة القذرة" في أوكرانيا
بوتين يكشف أن موسكو تعرف موقع "القنبلة القذرة" في أوكرانيا
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في لقاء نادي "فالداي" في موسكو حيث يلقي كلمة في المنتدى ويجيب على أسئلة المشاركين. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T14:16+0000
2022-10-27T20:45+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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روسيا, فلاديمير بوتين, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, فلاديمير بوتين, новый онлайн для белой редактуры
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي

بوتين يكشف أن موسكو تعرف موقع "القنبلة القذرة" في أوكرانيا

14:16 GMT 27.10.2022 (تم التحديث: 20:45 GMT 27.10.2022)
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يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في لقاء نادي "فالداي" في موسكو حيث يلقي كلمة في المنتدى ويجيب على أسئلة المشاركين.
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16:02 GMT 27.10.2022
بوتين: الكيانات الدينية في روسيا تشعر بحرية أكبر من تلك المتواجدة بالدول التي تصف نفسها "بالديمقراطية".
16:00 GMT 27.10.2022
بوتين: لا يمكن التخلي عن الإيجابيات المرتبطة بتاريخ روسيا في عهد الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفييتي.
15:53 GMT 27.10.2022
بوتين عن أردوغان: زعيم قوي وحازم ويقدم حصريًا مصالح بلده كما أنه لا يسمح أبدًا بالتحكم برقبته وتوجيهه نحو مصالح طرف ثالث وهو شريك ثابت وموثوق.
15:48 GMT 27.10.2022
بوتين: هناك حاجة لاتفاقية سلام بين أرمينيا وأذربيجان، ولكن لا يمكننا فرض أي شيء.
15:44 GMT 27.10.2022
بوتين: لا نعمد إلى شن ضربة نووية على أوكرانيا، نظرا لأن هذا الأمر ليس منطقيا سواء من الناحية السياسية أو العسكرية.
15:42 GMT 27.10.2022
بوتين: في المناهج اليابانية المدرسية يعلمون الطلاب أن قوات الحلفاء قصفت اليابان بالقنبلة النووية ولكنهم لا يذكرون أمريكا بالاسم.
15:41 GMT 27.10.2022
بوتين: من الواضح أن الولايات المتحدة قد تلحق بركب روسيا في مجال تصنيع الأسلحة الفرط صوتية، ولكنهم لم يفلحوا بعد.
15:39 GMT 27.10.2022
بوتين: لم يكن استخدام الولايات المتحدة للأسلحة النووية عسكريًا ضد اليابان، لقد فعلوا ذلك لأنهم اعتقدوا أن ذلك في مصلحتهم.
15:39 GMT 27.10.2022
بوتين: الدولة الوحيدة التي وجهت ضربة نووية مرتين هي الولايات المتحدة على اليابان.
15:39 GMT 27.10.2022
بوتين: أمرت شويغو بالاتصال بالزملاء الأجانب وتحذيرهم من مخاطر تصنيع "القنبلة القذرة" في أوكرانيا.
15:36 GMT 27.10.2022

لم نذكر "القنبلة القذرة" التي صنعتها كييف فحسب، بل أننا نعرف حتى مكان صنعها تقريبًا.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
15:33 GMT 27.10.2022
بوتين: كييف تتحدث عن الرغبة في امتلاك أسلحة نووية، وفي نفس الوقت تقول باستمرار أن محطة زابوروجيه للطاقة النووية يتم قصفها من قبل روسيا، مع أن قواتنا تتواجد هناك.
15:32 GMT 27.10.2022
بوتين: روسيا لم تبادر أبدًا في الحديث عن أن الأسلحة النووية يمكن استخدامها.
15:29 GMT 27.10.2022

طالما أن الأسلحة النووية موجودة، فخطر استخدامها دائما مطروح.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
15:28 GMT 27.10.2022
بوتين حول العملية العسكرية الخاصة: الهدف الرئيسي هو مساعدة دونباس.
15:24 GMT 27.10.2022

أوكرانيا تشكلت تاريخيا كدولة مصطنعة، والضامن الحقيقي الوحيد لسيادة أوكرانيا هو روسيا التي أنشأتها.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
15:22 GMT 27.10.2022
بوتين بشأن قرار بدء العملية العسكرية الخاصة: لو بقي الوضع على حاله لبضع سنوات أخرى، لأصبح الوضع بالنسبة لروسيا مختلفًا تمامًا نظرًا لتوريد الأسلحة إلى هناك وبناء المناطق المحصنة.
15:20 GMT 27.10.2022
بوتين: الشعبان الروسي والأوكراني متحدان، هذه حقيقة تاريخية.
15:20 GMT 27.10.2022
بوتين: أنشطة الناتو على الأراضي الأوكرانيا منذ زمن طويل.
15:19 GMT 27.10.2022
نفا بوتين سوء تقديره لقدرات العدو في أوكرانيا.
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