https://sputnikarabic.ae/20221027/بوتين-يعزي-نظيره-الإيراني-في-ضحايا-الحادث-الإرهابي-بشيراز-1069531461.html

بوتين يعزي نظيره الإيراني في ضحايا الحادث الإرهابي بشيراز

بوتين يعزي نظيره الإيراني في ضحايا الحادث الإرهابي بشيراز

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن تعازيه الحارة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في... 27.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-27T09:54+0000

2022-10-27T09:54+0000

2022-10-27T09:54+0000

روسيا

العالم

إيران

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ونشر الموقع الرسمي للكرملين برقية التعزية الموجهة من الرئيس الروسي والتي أعرب فيها استعداد روسيا زيادة التعاون مع إيران في مجال مكافحة الإرهاب، وجاء في نص البرقية:وكان تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية.بدوره، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن الحادث الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا في مدينة شيراز جنوبي البلاد، لن يمر دون رد.وقال رئيسي في بيان صادر عنه للتعبير عن تعازيه لأهالي ضحايا الهجوم الإرهابي على مزار "شاه جراغ"، إن: "العمل الإرهابي لن يمر دون رد وإن قوى الأمن الداخلي ستوجه ضربة قاسية للإرهابيين".وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أمس الأربعاء، مقتل 13 شخصاً خلال هجوم مسلح استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي البلاد.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات الإيرانية تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني، موضحة أن المنفذ لا يحمل الجنسية

https://sputnikarabic.ae/20221026/تنظيم-داعش-الإرهابي-يعلن-مسؤوليتيه-عن-الهجوم-على-مزار-شاه-جراغ-في-إيران-1069518413.html

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