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https://sputnikarabic.ae/20221027/بوتين-يعزي-نظيره-الإيراني-في-ضحايا-الحادث-الإرهابي-بشيراز-1069531461.html
بوتين يعزي نظيره الإيراني في ضحايا الحادث الإرهابي بشيراز
بوتين يعزي نظيره الإيراني في ضحايا الحادث الإرهابي بشيراز
أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن تعازيه الحارة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T09:54+0000
2022-10-27T09:54+0000
روسيا
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إيران
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ونشر الموقع الرسمي للكرملين برقية التعزية الموجهة من الرئيس الروسي والتي أعرب فيها استعداد روسيا زيادة التعاون مع إيران في مجال مكافحة الإرهاب، وجاء في نص البرقية:وكان تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية.بدوره، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن الحادث الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا في مدينة شيراز جنوبي البلاد، لن يمر دون رد.وقال رئيسي في بيان صادر عنه للتعبير عن تعازيه لأهالي ضحايا الهجوم الإرهابي على مزار "شاه جراغ"، إن: "العمل الإرهابي لن يمر دون رد وإن قوى الأمن الداخلي ستوجه ضربة قاسية للإرهابيين".وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أمس الأربعاء، مقتل 13 شخصاً خلال هجوم مسلح استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي البلاد.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات الإيرانية تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني، موضحة أن المنفذ لا يحمل الجنسية
https://sputnikarabic.ae/20221026/تنظيم-داعش-الإرهابي-يعلن-مسؤوليتيه-عن-الهجوم-على-مزار-شاه-جراغ-في-إيران-1069518413.html
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روسيا, العالم, إيران
روسيا, العالم, إيران

بوتين يعزي نظيره الإيراني في ضحايا الحادث الإرهابي بشيراز

09:54 GMT 27.10.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
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أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن تعازيه الحارة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز.
ونشر الموقع الرسمي للكرملين برقية التعزية الموجهة من الرئيس الروسي والتي أعرب فيها استعداد روسيا زيادة التعاون مع إيران في مجال مكافحة الإرهاب، وجاء في نص البرقية:

عزيزي السيد الرئيس (الإيراني إبراهيم رئيسي)

أرجو أن تتقبلوا تعازينا الخالصة حول العواقب المأساوية للعمل الإرهابي الذي ارتكب في شيراز.

من الصعب تخيل جريمة أكثر حزنا من قتل المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، داخل جدران ضريح ديني. مرة أخرى، رأينا أن الإرهاب لا ينتهك القوانين فحسب، بل ينتهك أيضا معايير الأخلاق الإنسانية.

أود أن أؤكد استعداد الجانب الروسي لزيادة التعاون مع الشركاء الإيرانيين في قطاع مكافحة الإرهاب.

أطلب منكم أن تنقلوا عبارات التعاطف والدعم لأسر الضحايا، وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع الجرحى.

مع الإخلاص

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وكان تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية.
بدوره، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن الحادث الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا في مدينة شيراز جنوبي البلاد، لن يمر دون رد.
من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في حوض اليرموك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
تنظيم "داعش" الإرهابي يعلن مسؤوليتيه عن الهجوم على مزار "شاه جراغ" في إيران
أمس, 18:49 GMT
وقال رئيسي في بيان صادر عنه للتعبير عن تعازيه لأهالي ضحايا الهجوم الإرهابي على مزار "شاه جراغ"، إن: "العمل الإرهابي لن يمر دون رد وإن قوى الأمن الداخلي ستوجه ضربة قاسية للإرهابيين".
وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أمس الأربعاء، مقتل 13 شخصاً خلال هجوم مسلح استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي البلاد.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات الإيرانية تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني، موضحة أن المنفذ لا يحمل الجنسية
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